Noruega confirma su papel como mediador en la crisis de Venezuela

El gobierno de Noruega ratificó este viernes su disposición a seguir apoyando una solución pacífica a la crisis en Venezuela, tras respaldar esta semana diálogos con representantes del gobierno y la oposición del país sudamericano en una "fase exploratoria", según indicó la cancillería en Oslo.

"Noruega informa de que ha tenido contactos preliminares con representantes de los principales actores políticos de Venezuela, en una fase exploratoria, con el objetivo de apoyar la búsqueda de una solución a la situación del país", declaró el ministerio de Relaciones Exteriores noruego en un comunicado.



En su rol como mediador, "Noruega elogia a las partes por sus esfuerzos. Reiteramos nuestra disposición de seguir apoyando la búsqueda de una solución pacífica para el país", subrayó.

Tras el anuncio el régimen de Nicolás Maduro manifestó este viernes estar dispuesto a continuar conversaciones con la oposición venezolana y agradeció a Noruega por intentar mediar en el conflicto.

Venezuela celebra el comunicado emitido x el Gobierno de Noruega. El Pdte @NicolasMaduro ratifica y reafirma el camino del diálogo como única vía para el entendimiento entre los venezolanos en el marco de la defensa de la paz y el respeto a la soberanía https://t.co/JvIgTX8iQ4 — Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) 17 de mayo de 2019

"Venezuela celebra el comunicado emitido por el Gobierno de Noruega. El presidente Nicolás Maduro ratifica y reafirma el camino del diálogo como única vía para el entendimiento entre los venezolanos en el marco de la defensa de la paz y el respeto a la soberanía", dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en Twitter.



También el canciller venezolano, Jorge Arreaza, expresó a través de la misma red social, y en nombre del Gobierno, su agradecimiento a Noruega por el "apoyo al diálogo" como medida resolutiva a los enfrentamientos.

Por su parte, Juan Guaidó, precisó el jueves que "no hay ningún tipo de negociación" con el régimen de Maduro, sino la respuesta a la invitación de Noruega en su "esfuerzo" por "una mediación que tiene meses".



Igualmente, sostuvo que se usarán todos los métodos necesarios "para poner fin a la dictadura" y reiteró que "cualquier iniciativa de mediación debe pasar por el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres".

Lo repetimos: estamos trabajando en todas las opciones para ponerle fin a la dictadura y estamos avanzando con cada una de ellas: mediación de países que se aproximen a una solución en Venezuela, cooperación internacional y actuación constitucional con nuestra Fuerza Armada. — Juan Guaidó (@jguaido) 16 de mayo de 2019

Maduro, sin confirmar los encuentros, había señalado anteriormente que Jorge Rodríguez, su ministro de Comunicación y parte de su círculo más cercano, estaba "en una misión muy importante para la paz del país (...) en Europa".

No hay ningún tipo de negociación con el régimen de Maduro, sino la respuesta a la invitación de Noruega en su esfuerzo FACEBOOK

TWITTER

Entre septiembre de 2017 y enero de 2018, el régimen de Maduro y la oposición, mantuvieron conversaciones en República Dominicana, pero estas no dieron resultado y el oficialismo optó por convocar a unas elecciones en las que compareció casi en solitario y las cuales no han sido reconocidas por parte de la comunidad internacional.



A diferencia de otros países del continente, Noruega -que no es miembro de la Unión Europea- no reconoce a Guaidó como presidente interino, aunque sí le ha ofrecido su apoyo y ha pedido diálogo y nuevas elecciones.

Maduro, con el Grupo de Contacto en Caracas

Nicolás Maduro (c.) durante encuentro con miembros del Grupo de Contacto Internacional para Venezuela, asociación de países que también busca una solución pacífica a la crisis. Foto: AFP

El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo una reunión este jueves en el palacio presidencial con la misión política del Grupo Internacional de Contacto que se encuentra en Caracas para conversar con el oficialismo y la oposición a fin

de buscar una salida a la crisis del país caribeño.El canal estatal VTV transmitió imágenes de la llegada de la misión al palacio presidencial de Miraflores, que fue recibida por el canciller venezolano, Jorge Arreaza.

Importante reunión con el Grupo Internacional de Contacto que visita Venezuela. Les expresé mi disposición de resolver las diferencias internas por la vía del diálogo y conversamos sobre las agresiones económicas del imperio de los EE.UU. en contra de nuestro Pueblo. pic.twitter.com/Z4zJQGJDXK — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 17 de mayo de 2019

Según indicó Maduro en su cuenta de Twitter, la reunión es para "informar las consecuencias del bloqueo y las sanciones impuestas por el imperio de los EE. UU. en contra de Venezuela".



Según VTV, en esta misión hay representantes de Alemania, España, Francia, Italia, Portugal y Países Bajos, todos miembros del grupo internacional de contacto del que también forman parte Suecia, el Reino Unido, Costa Rica, Uruguay, Ecuador y Bolivia.



La agenda de la misión política no se conoce, pero para este jueves también tenía previsto un encuentro con el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de cincuenta países, según indicó más temprano él mismo.



Efe y AFP