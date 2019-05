‘No hay nada peor que seguir sumidos en el miedo’

Juan Andrés Mejía es uno de los diez diputados venezolanos a quienes esta semana les fue arrebatada la inmunidad parlamentaria de forma ilegal por mandato del Tribunal Supremo de Justicia, abiertamente oficialista.

Tres de ellos se han refugiado en sedes diplomáticas, uno en la de Argentina, dos en la de Italia. Pero Mejía, aunque a resguardo, todavía se mueve por las calles venezolanas.

Haber mostrado públicamente su apoyo al levantamiento del pasado 30 de abril, protagonizado por el presidente encargado Juan Guaidó y el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, lo puso en la mira del régimen de Nicolás Maduro, que pasa factura al Legislativo.

Tras esta nueva arremetida del régimen contra la Asamblea Nacional (AN), ¿cree que el Parlamento pueda volver a sesionar?

No tengo dudas de que la AN va a volver a sesionar. Está compuesta por diputados de todo el país que están comprometidos con la democracia, que han arriesgado sus vidas y las de sus allegados para tratar de defender la Constitución, y el compromiso que tienen está intacto. El Parlamento venezolano va a seguir haciendo su trabajo y cumpliendo con su deber.

Muchos se quejan de que el levantamiento del 30 de abril no tuvo resultados y pudo haber sido un revés para la oposición. ¿Qué opina? ¿Se arrepiente de haber participado?

Lo que se evidenció el 30 de abril con mucha claridad es que no es cierto que existe un apoyo monolítico dentro de la Fuerza Armada Nacional (FAN) para Maduro y su cúpula.

Creo que queda cada vez más en evidencia, con lo que vimos el año pasado con cientos de oficiales detenidos, con lo que vimos a principios de este año y un grupo de militares en Cotiza que alzaron su voz, con lo que vimos en la frontera colombovenezolana, que cientos de oficiales decidieron abandonar las filas de Maduro para unirse a la democracia. Este último episodio deja claro que hay un descontento dentro de la FAN, y pensar que persiguiendo a uno o dos lo van a poder controlar es un grave error. Maduro no controla a la FAN ni al país y su salida es cuestión de tiempo. Venezuela está destinada a cambiar y Maduro está haciendo que ese proceso sea costoso y doloroso.

¿Se va a poner a resguardo de la policía política?

Lo primero que voy a hacer es seguir luchando, trabajando. No voy a permitir que Maduro cumpla su objetivo, que es anular a la dirigencia política, silenciarla.

Yo presido la comisión de la Asamblea Nacional para construir y formular el plan de rescate a la nación (Plan País), en el cual venimos trabajando desde el año pasado y logrando avances muy importantes para dejarle claro a la comunidad internacional que la oposición no solo quiere salir de Maduro sino que tiene un planteamiento muy claro, una ruta establecida. No voy a permitir que interrumpan ese esfuerzo, no voy a permitir que nos desvíen de nuestro trabajo.

¿Qué opina de quienes aseguran que la dirigencia opositora no ha sabido comunicarse con la Fuerza Armada? Si la FAN quiere tutelar la transición, ¿usted estaría de acuerdo?

Quiero ser muy franco: ese es el gran reto de la oposición. Hemos intentado enviar un mensaje a este sector, dejar claro nuestra intención de construir un país para todos, donde haya respeto, leyes que se cumplan y donde haya un entendimiento entre las partes.



Creo que ese mensaje no ha llegado aún a todos los oficiales, a todos los niveles de la FAN y hay que insistir en él. Dejarles claro a todos los que están en la FAN que no hay nada peor que seguir sumidos en el miedo y el chantaje que significa aceptar las políticas de Maduro y ser cómplices de su permanencia en el poder, porque hoy son las FAN la única institución que mantiene a Maduro en el poder y tienen un rol fundamental que jugar en el cambio en nuestro país.

¿Qué le diría a la gente, a la masa opositora, que puede sentirse apaleada por lo que ocurrió el martes y la persecución a la AN?

Que lo fundamental es ver los hechos concretos, los pasos que hemos dado. Las decisiones que ha tomado el presidente Guaidó siempre han estado basadas en la certeza de que van a tener consecuencias y que lo que hemos realizado hasta ahora no tiene vuelta atrás: el reconocimiento de los países del mundo, la incautación de activos en el exterior, son pasos irreversibles; por lo tanto, debemos tener la convicción de que el camino andado ha sido exitoso, que si bien queremos que termine ya, podemos tener todos la certeza de que aunque no sepamos cuándo y cómo, esto va a cambiar.



Recordemos que en Venezuela, el primero de enero del año 58, hubo un intento por parte de la FAN de generar un cambio (para deponer al general dictador Marcos Pérez Jiménez) que no fue exitoso, pero produjo las condiciones para que dentro de la FAN y en el resto del país tomaran conciencia de la necesidad de producir un cambio.

Creo que estamos en un momento similar, estamos observando la etapa definitiva de este proceso destructivo en el cual hemos estado sumidos en los últimos años.



Valentina Lares Martiz

Corresponsal de EL TIEMPO

Caracas