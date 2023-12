'Mete sus manos sucias': Maduro rechaza la visita de un funcionario británico en Guyana

El Gobierno de Venezuela exigió al ministro británico de Asuntos Exteriores, David Cameron que se ocupe "de sus propios asuntos", luego de que el funcionario expresara el apoyo de su país a Guyana.



De igual forma, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció la visita del subsecretario de estado para las Américas y el Caribe del Gobierno británico, David Rutley, el pasado lunes, 18 de diciembre, al territorio vecino con el cual se tiene un conflicto en por el Esequibo.



Hay que resaltar que Caracas y Georgetown acordaron el jueves pasado no amenazarse ni utilizar la fuerza "en circunstancia alguna", incluyendo las "derivadas de cualquier controversia existente entre ambos Estados", como la disputa por el Esequibo, un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados que Venezuela reclama.



Sin embargo, tras declaraciones del ministro David Cameron, el viernes 15 de diciembre, en donde afirmó que el país británico "seguirá trabajando" para "garantizar el respeto de la soberanía de Guyana", el presidente venezolano no se guardó comentarios.



Nicolás Maduro cuestionó a Cameron y le pidió quedarse "callado" y no "hablar tonterías" sobre el tema de la controversia con Guyana por el Esequibo.



"Desde Venezuela, le exigimos al fracasado y tristemente célebre David Cameron (...) sacar sus manos de nuestra América Latina y el Caribe y ocuparse de sus propios asuntos, que bien complejos están", expresó el ministro de Exteriores, Yván Gil, ante lo sucedido.



Irfaan Ali y Nicolás Maduro. Foto: EFE/ Prensa Miraflores

"Hubo que darle un coscorrón al canciller del Reino Unido, David Cameron, (...) porque se puso a hablar tonterías. Si tú fracasaste, David Cameron, fracasaste, ¿qué haces tú siendo canciller si fracasaste? (...) Quédate callado", añadió Maduro en un encuentro con el alto mando militar, transmitido por el canal estatal VTV el sábado 16 de diciembre.

Visita del secretario de estado británico Guayana

Cameron había anunciado durante la semana pasada que el subsecretario para las Américas y el Caribe, David Rutley, visitaría Georgetown para "mostrar aun más" el "apoyo al pueblo guyanés en este tema vital".



Dicho encuentro se llevó a cabo el 18 de diciembre en donde el político expresó su apoyo al país en medio de la disputa.



Según la agencia de noticias EFE, entre las conversaciones de Rutley y el presidente guyanés, Irfaan Ali, se tocaron temas de la "continuación y expansión de la relación entre el Reino Unido y Guyana, especialmente en áreas de seguridad y desarrollo económico".



Tras lo acontecido, Maduro rechazó la presencia del ministro en el suelo guayanés. "Esa es la costumbre de esos antiguos imperios, se creen dueños de sus antiguas colonias", dijo durante su programa televisivo Con Maduro + que transmite los lunes.

La controversia entre estas naciones escaló luego de que Venezuela aprobara el 3 de diciembre en un referendo unilateral para anexionarse la zona disputada, y ordenara el asentamiento de una división militar cerca del área en litigio, sin incursiones de momento.

*Con información de EFE

Laura Nathalia Quintero Ariza.

Redacción Últimas Noticias.

