Maduro vuelve a amenazar a Colombia: ordena 'limpiar cañones'

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó este miércoles a la Fuerza Armada limpiar los "cañones de los fusiles", luego que Colombia anunciara un comando élite para combatir a grupos insurgentes, que, según el presidente Iván Duque, se refugian en Venezuela.



"Le he dicho a la Fuerza Armada que conteste contundentemente las declaraciones temerarias de Iván Duque sobre Venezuela, que las conteste de palabra y que limpien los cañones de nuestros fusiles para contestarlas en el plano que tengamos que contestar si Iván Duque se atreve a violar la soberanía de Venezuela", dijo

Maduro.



"Si Iván Duque se atreve a tocar un milímetro del territorio venezolano, ¿No te metas a loco Iván Duque!, conoce tus límites y respeta a Venezuela", lanzó Maduro, cuyo mandato es desconocido por la administración de Duque, que en su lugar reconoce al líder opositor Juan Guaidó.



Este mismo lunes, el líder opositor venezolano Juan Guaidó conversó con Duque y destacó "la creación del comando especializado contra el narcotráfico y las amenazas trasnacionales" como "otra demostración de compromiso del Gobierno colombiano por combatir el flagelo y a los cabecillas del narcoterrorismo oculto en Venezuela bajo la protección del régimen de Nicolás Maduro".

En varias ocasiones, las autoridades colombianas han denunciado que los cabecillas del Eln y de grupos disidentes de las Farc se encuentran en Venezuela.



Acerca de la situación en la frontera común, el mandatario venezolano subrayó que, a lo largo de los 70 años que considera que dura el conflicto armado en Colombia, "las partidas guerrilleras de Colombia (...) de grupos de distinto signo ideológico" han pululado por una región "abandonada por el Estado colombiano".



"Te vas del lado colombiano y no hay autoridades, no hay Policía, no hay militares, no hay nada, le han entregado la frontera, desde hace mucho tiempo a las mafias (...) También en esa frontera está lo que queda de la guerrilla colombiana, los restos de la guerrilla colombiana", agregó antes de dar la orden de "limpiar los cañones" de los fusiles.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de Efe y AFP

