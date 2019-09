Maduro ordena ejercicios militares en frontera con Colombia

El presidente Nicolás Maduro declaró este martes una alerta en toda la frontera que Venezuela comparte con Colombia y ordenó la realización de ejercicios militares en esas zonas limítrofes, en vista de una supuesta intención de Colombia vecino de crear un conflicto entre las dos naciones.

"Todas las unidades militares de la frontera declarar una alerta naranja frente a la amenaza de agresión de Colombia contra Venezuela e iniciar (...) el 10 de septiembre hasta el 28 de septiembre los ejercicios militares", dijo el presidente en un acto con militares, en Caracas.



Estos ejercicios, explicó Maduro, se harán "para poner a tono todo el sistema de armas, todo el despliegue operacional y la actividad militar necesaria para que Venezuela preserve su seguridad y su tranquilidad".



Las maniobras se llevarán a cabo en los estados Zulia, Táchira Apure y Amazonas, territorios que conforman los 2.219 kilómetros de frontera que Venezuela comparte con Colombia.

Además, Maduro lamentó el rearme de un grupo de disidentes de la guerrilla Farc pues, subrayó, Venezuela siempre ha querido la pacificación de ese conflicto que lleva más de medio siglo en Colombia. A su juicio, el Gobierno colombiano presidido por Iván Duque "no quiere la paz, quiere la guerra" y por ello pidió a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) estar atenta en las fronteras.



"Sabemos que hay una maniobra para tratar de escalar un conjunto de falsos positivos (...) el Gobierno de Colombia (...) ahora pretende un falso positivo para agredir a Venezuela y empezar un conflicto militar contra nuestro país", denunció.



Por este motivo, el líder chavista anunció que reforzará "un conjunto de medidas", entre las que mencionó "desplegar la fuerza militar". El que fuera número dos de las Farc, alias "Iván Márquez", cuyo paradero se desconoce desde hace más de un año, reapareció el jueves en un vIdeo junto con otros exlíderes de la guerrilla para anunciar que inician "una nueva etapa de lucha" armada.



Duque respondió asegurando que este regreso a las armas no supone el surgimiento de una nueva guerrilla sino de una banda narcoterrorista apoyada por el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, al que no reconoce como presidente y tacha de "dictador".



Duque afirmó que conversó con el jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente legítimo de Venezuela, a quien le pidió respaldo para capturar al "grupo criminal".



EFE