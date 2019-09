La condición de Nicolás Maduro para renegociar la deuda de Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este lunes que está "listo" para renegociar con todos sus acreedores, bajo la condición de que le permitan nuevamente el acceso al sistema financiero internacional, al que no puede acceder tras las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos.

"Estamos listos para renegociar y cumplir todos nuestros compromisos, todos los vamos a cumplir, eso sí, a cambio de que nos abran las compuertas del financiamiento y refinanciamiento internacional como cualquier país", dijo Maduro en rueda de prensa.



Tras las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos desde el año 2017, las entidades públicas que controla el Gobierno venezolano quedaron sin acceso a la banca internacional lo cual, denuncian las autoridades venezolanas, les dificulta la realización de pagos a proveedores y tenedores de bonos.



Maduro informó que la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y el vicepresidente de Economía, Tarek El Aissami, encabezan la mesa de renegociación de la deuda venezolana y dijo que está dispuesto a reunirse con los acreedores "aquí o en cualquier lugar del mundo que sea necesario ir, que no sea EE.UU.".



"Eso ha marchado bastante bien y he dado instrucciones para que se reanimen los procesos de contacto y renegociación de toda la deuda que hay, de todos los bonos", afirmó. El proceso, explicó, ha presentado "dificultades" que atribuyó al presidente estadounidense Donald Trump por "sus sanciones y su impedimento de que Venezuela pueda hacer transacciones en ningún banco del mundo".



Venezuela, insistió, "está bloqueada bancaria y financieramente en el mundo entero".

Desde su punto de vista, los principales "perjudicados" por las sanciones de la administración Trump son "los propios sectores financieros de EE.UU. que tienen los bonos y tienen la deuda con Venezuela".



Admitió que el país caribeño "sigue trabajando en el mundo de las criptomonedas" y que Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela (BCV) "tienen nuevos instrumentos" que activarán "muy pronto" para facilitar "transacciones bancarias, financieras, de pago nacional e internacional", a través de las cuentas del emisor.



"Venezuela está trabajando el mundo de las criptomonedas como sistema libre para los pagos nacionales e internacionales", sostuvo, al adelantar que en "los próximos días va a haber anuncios institucionales" de las autoridades financieras.



Maduro lanzó el petro a finales del año 2017 y, según explicó en su momento, la criptomoneda está respaldada por el crudo de un bloque de la rica Faja Petrolífera del Orinoco, una extensa región del país donde están depositadas las reservas probadas de hidrocarburos más grandes del planeta.



Por su parte, el líder de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) venezolana, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de 50 naciones, afirmó este lunes que "buscar ese tipo de mecanismos (criptomonedas), de subterfugios para poder pagar a proveedores" es una muestra del "desespero en el que ha caído" Maduro.



"Suena desesperado, si están buscando alternativas, por ejemplo bitcoins, etheron, ¿qué pasó con el petro, por ejemplo? Ellos no se ufanaron de que estaban creando una criptomoneda que iba a hacer la diferencia, creo que no les funcionó evidentemente, fracasaron también en cualquier alternativa", dijo Guaidó en rueda de prensa.



El líder opositor afirmó que la comisión de deuda que designó está "estudiando no solo lo que tiene que ver con el bono 2020, sino con la magnitud total de la deuda", pues considera que Maduro endeudó al país de "manera salvaje".



EFE