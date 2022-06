Como pasos “leves” pero “significativos” considera el presidente Nicolás Maduro los resultados de los acercamientos entre su administración y la estadounidense de Joe Biden, los cuales hasta ahora han derivado en el otorgamiento de licencias a las petroleras Chevron, Eni y Repsol para que puedan producir de nuevo en el país caribeño.



El 17 de mayo, Estados Unidos anunció el levantamiento de sanciones relacionadas al sector petrolero a cambio de que el Gobierno y la oposición retomen los diálogos en México.



Aunque esto último no se ha cumplido, al menos ambas partes se acercaron para un posible reinicio de las negociaciones que fueron suspendidas en octubre luego de la extradición del barranquillero Álex Saab desde Cabo Verde a Estados Unidos, acusado de ser testaferro de Maduro.



Aunque la norteamericana Chevron, la italiana Eni y la española Repsol no han emitido comunicación al respecto, Maduro aseguró que las tres estaban listas para la producción de gas y crudo en el país.



A pesar de las afirmaciones del mandatario, hace dos semanas el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, aseguró que Estados Unidos no había levantado ninguna sanción, y que esa afirmación de que la administración Biden había relajado algunas medidas contra Venezuela no era cierta.



“Nuestra exigencia es que se levanten todas las medidas crueles”, insistió Maduro a los periodistas aprovechando también para agradecer al presidente de Argentina Alberto Fernández por el papel que va a jugar en la Cumbre de las Américas que inicia este lunes 6 de junio.

Aunque la norteamericana Chevron, la italiana Eni y la española Repsol no han emitido comunicación al respecto, Maduro aseguró que las tres estaban listas para la producción de gas y crudo en el país. Foto: Archivo particular

Cumbre sin agenda

Maduro insistió que la Cumbre de Las Américas perdió su agenda y que excluir a Venezuela, Cuba y Nicaragua era incorrecto e hizo un llamado a que desde ahora comience a fortalecerse de nuevo el proyecto socialista en la región viendo, según el mandatario, cómo América Latina comienza a retomar la ruta por este modelo de gobierno.



Fortalecer los foros regionales es indispensable para volver al proyecto de Hugo Chávez y luchar contra las imposiciones extranjeras.



Sobre las elecciones en Colombia prefirió no pronunciarse alegando que Venezuela no se mete en asuntos internos de otros países pero sentenció que el “único” perdedor de la primera ronda de electora había sido el presidente Iván Duque, a quien acusó de querer junto al gobierno de Estados Unidos invadir Venezuela.



ANA MARÍA RODRÍGUEZ

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS

