Maduro insinúa que Guaidó está 'escondido en embajada' en Venezuela

Nicolás Maduro insinuó este lunes que el líder parlamentario Juan Guaidó está "escondido en una embajada", aunque lo hizo sin mencionarlo expresamente, en un señalamiento que negó de inmediato el dirigente opositor.



"Estamos enfrentando una verdadera crisis provocada por las sanciones criminales del gobierno de Estados Unidos con complicidad del prófugo de la justicia, escondido en una embajada", dijo el mandatario socialista en el palacio presidencial de Miraflores, en una alocución transmitida por la televisora estatal VTV.



Maduro no nombró de manera expresa a Guaidó y tampoco precisó de qué país es la embajada a la que se refirió. Ya Maduro en otras ocasiones ha calificado como "prófugo de la justicia" a Guaidó, jefe del Parlamento reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países encabezados por Estados Unidos, su principal aliado internacional.



El líder opositor, blanco de diversos procesos judiciales, aunque por el momento no se conoce que exista una orden de arresto en su contra, le respondió poco después. "Maduro, estoy donde siempre, con la gente, cosa que tú no puedes hacer (...). Te mienten", escribió en Twitter.



El dictador debe estar consumiendo lo que trafica y por lo cual pesan 15.000.000$ en recompensa por el



Maduro estoy donde siempre, con la gente cosa que tú no puedes hacer desde que corriste en Villa Rosa en 2016

Te mienten



Seguimos hasta lograrlo

Video:https://t.co/hPNV1ZncXm — Juan Guaidó (@jguaido) June 2, 2020

Guaidó tiene varias causas judiciales abiertas desde que se autoproclamó presidente en enero de 2019, cuando prometió desplazar a Maduro del poder respaldado por Washington, que ha emitido una batería de sanciones económicas contra el gobierno socialista.



Ello después de que la mayoría opositora legislativa declarara "usurpador" al mandatario acusándole de ser reelecto fraudulentamente. El 25 de mayo, la fiscalía venezolana pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) considerar "organización terrorista" al partido político de Guaidó, Voluntad Popular.



El fiscal general, Tarek William Saab, de línea chavista, vincula a Guaidó y su tolda con una fallida "incursión naval" de "mercenarios" a principios de mayo que dejó decenas de detenidos, entre ellos dos militares retirados estadounidenses imputados por "terrorismo".



"Justicia, justicia, va a haber justicia, ustedes verán", auguró Maduro en su intervención. El gobernante socialista achaca a Washington y sus sanciones la crisis económica que atraviesa el país petrolero, con hiperinflación y un colapso de sus servicios públicos, que ha causado el éxodo de unos cinco millones de migrantes desde finales de 2015, según la ONU.



"Nos quieren asfixiar como asfixiaron a este joven afroamericano, George Floyd", expresó Maduro. La muerte de Floyd, asfixiado por un policía blanco que lo inmovilizaba en Minneapolis, desató protestas contra el racismo de costa a costa en Estados Unidos, que han derivado en fuertes disturbios en los últimos días.



AFP