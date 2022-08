El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este miércoles que la economía del país, que vive una notable recuperación, crecerá entre un 10 y 20 por ciento en 2022.



(Lea también: Colombia y Venezuela: ¿qué van a negociar empresarios este jueves en Cúcuta?)



"Hay bancos del mundo, Bank of America, Credit Suisse, Chase Manhattan Bank, la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) que dicen que Venezuela va a crecer entre 10, 15 o 20 por ciento, y por ahí va la cosa", señaló en un acto televisado.

Asimismo, indicó que el crecimiento no se registra solo en el sector petrolero, aunque no ofreció detalles de cuáles son las otras áreas.



(Puede interesarle: Congresos de Venezuela y Colombia coordinan restablecimiento de relaciones)



"Venezuela está creciendo, está produciendo, Venezuela está avanzando en un gran proyecto de país, la Venezuela diversificada", expresó el mandatario, quien ratificó que en el primer semestre de este año hubo un crecimiento "récord" de la economía, aunque no reveló la cifra.

Facebook Twitter Linkedin

Citgo Petroleum Corp es filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) Foto: Efe

"Yo les puedo anunciar, no estoy facultado para dar números, pero sí les puedo decir que van a quedar impresionados, ustedes y el mundo cuando sepan lo que son los números del crecimiento económico del primer semestre de 2022, récord", dijo.

Crecimiento económico en la región

El pasado abril, la Cepal indicó en sus proyecciones de crecimiento para este año que las economías que más se expandirán son Panamá (6,3 por ciento), República Dominicana (5,3 por ciento), Venezuela (5 por ciento), Colombia (4,8 por ciento), Guatemala (4,2 por ciento), Honduras (4,1 por ciento) Uruguay (3,9 por ciento), Costa Rica (3,7 por ciento) y Bolivia (3,5 por ciento).



El Banco Central de Venezuela (BCV) no publica las cifras de la actividad económica desde el primer trimestre de 2019, cuando informó que el Producto Interno Bruto (PIB) cayó en un 26,8 por ciento respecto al mismo periodo de 2018.

Más noticias del mundo

- Zelenski habla por primera vez para América Latina: detalles de su discurso



- Perú: abaten a una decena de miembros del grupo terrorista Sendero Luminoso



- Frontera con Venezuela: Todo lo que debe saber para cruzarla