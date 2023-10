Nichols 'no quiere especular' sobre qué hará EE. UU. si Venezuela no cumple acuerdos

Estados Unidos tiene peticiones claras sobre Venezuela y ha insistido que si no son cumplidas se pondría en peligro el alivio de sanciones anunciado este miércoles, el cual fue celebrado por Caracas.



Antony Blinken, secretario de Estado y Juan González, asesor de Joe Biden, señalaron que el gobierno de Nicolás Maduro debía liberar- antes de finalizar noviembre- a los prisioneros estadounidense y eliminar las inhabilitaciones a opositores. Pero molestó al chavismo.

"Si no se resuelve antes de noviembre, se reconsiderarán las medidas (...)

No voy a especular en que forma será la revisión, pero estamos viendo acciones positivas y espero que no lleguemos a eso y confiemos en que ambos van a tomar pasos positivos hacia elecciones", respondió a EL TIEMPO, Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos.



En conferencia virtual con periodistas, Nichols aseguró que su país quiere ver avances democráticos, una mejora en la situación humanitaria de Venezuela y aliviar las presiones migratorias.



Más temprano, el presidente del parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, había calificado de metiches a Blinken y González, asegurando que el tema de las inhabilitaciones no se había acordado en la negociación del lunes de Barbados.



Relaciones diplomáticas

Nicolás Maduro aseguró que las relaciones de su país con EE.UU. entraban en una nueva etapa y extendió la invitación a Francisco Palmieri, embajador designado por EE.UU. para Venezuela a que llegue al país.



Sobre esto, Nichols le respondió a EL TIEMP "estamos considerando la invitación de visita de Palmieri, pero, no estamos listos para definir la posibilidad de las relaciones diplomáticas hasta más allá del proceso de transición democrática".



Sobre si luego de las primarias de este domingo apoyarían expresamente a María Corina Machado, el subsecretario insistió en que la oposición merece respeto y la administración Biden confía que lograrán definir su postura.



"Estamos en un proceso de apoyar la democracia en Venezuela en su conjunto , respeto mucho a María Corina Machado, pero nuestro propósito es apoyar un proceso democrático y no a una persona en específico. Tenemos contacto con ella pero tenemos que apoyar el proceso democrático", declaró.

ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS