Dos fagotistas venezolanos que llenan TransMilenio de música

Un bus rojo frena. Las puertas de la estación se abren con dificultad. Un ‘cardumen’ de gente se amontona para entrar. La alarma suena como una sirena que acelera el paso de los rezagados. Las puertas eléctricas se cierran con un golpe seco. El motor lanza un bramido y el bus arranca. La ruta C84 de TransMilenio sigue su recorrido habitual, cuando Luis Fernando Amundarain y Luis David Rodríguez terminan a bordo su jornada de trabajo, entre las estaciones Suba/Calle 100 y 21 Ángeles, en el noroccidente de Bogotá.

Saludan a los pasajeros. Luis Fernando -21 años- anuncia “un poco de música”. Sentado en una caja flamenca, mira a Luis David -20 años-, quien se apoya sobre una de las barras verticales amarillas, su único soporte para tocar con alguna comodidad el fagot. El repertorio comienza con ‘Tico tico’, una canción brasileña, continúa con un popurrí de ‘El chavo del 8’ y termina con una cumbia, ‘Colombia, tierra querida’. Unas 15 o 20 personas aplauden, de las cuales 4 o 5 que les pagan. El bus vuelve a frenar. Son las 5:30 p.m. de otro sábado.



De las decenas de venezolanos que trabajan en TransMilenio, Luis Fernando y Luis David son los únicos fagotistas. Ese escenario de buses y estaciones, inusual para un instrumento europeo cuyo espacio natural son las orquestas sinfónicas y los teatros de conciertos, ha sido para ellos una oportunidad desde que llegaron a Bogotá, en febrero de este año.

***



Cuando lo descubrieron tocando el fagot en el subterráneo de Caracas, Luis Fernando tuvo que salirse de la Banda Sinfónica Juvenil Simón Bolívar. Tocaba con un amigo cuatrista para conseguir el dinero que les faltaba, pues aunque en la banda recibía una ‘beca’ -una especie de subsidio-, apenas les alcanzaba para gastos básicos como los pasajes.



Es conversador y cuando sonríe levanta el marco de las gafas con las mejillas. Tiene tatuada una clave de Do en el antebrazo izquierdo y, en el brazo, dos fragmentos de partituras de fagot: el solo que abre la ‘Consagración de la Primavera’, de Stravinsky, y el del cuarto movimiento de la ‘Sinfonía N° 4’, de Beethoven. Luis David, su compañero de trabajo, también tiene tatuado el brazo derecho con una campana de fagot. Él es más alto y delgado que su compañero. Tiene el cabello rizado, la voz profunda y un gesto sereno.



Luis David tocó en la Orquesta Sinfónica de Caracas desde el 2015, cuando llegó de Puerto Ordaz para estudiar en el Conservatorio. En su primer año en una de las tres principales orquestas de la capital -junto a la Teresa Carreño y la Francisco Miranda- tuvo tres giras: una a Italia, otra a Estados Unidos y la tercera a España, Portugal y Francia. En cambio, en su último año, a duras penas pudo ensayar. Durante las protestas de abril y mayo de 2017, fue casi imposible reunir a la orquesta. Y si lograban ensayar, era para nada, porque al final cancelaban todas las presentaciones. Incluso, perdieron una gira a Grecia.



En vista de las dificultades para hacer música, Luis David se sumó a las manifestaciones. “Yo nunca me imaginé saliendo para unas protestas a estar devolviendo gases, pero, ¿qué iba a estar haciendo música? Era tanta la rabia que, bueno, agarraba mi guante, mi casco, mi suéter, el pantalón más viejo, los zapatos más chimbos y salía”, cuenta.



En la orquesta supieron que él estaba protestando, pero no pasó nada. No eran pocos los músicos de las agrupaciones del Sistema que estaban en las calles, dándose “coñazos” contra la Guardia Nacional Bolivariana. Aunque les es difícil calcular cuántos, creen que la mayoría de los músicos estaba en las “guarimbas”, como le dicen a las protestas. Pero cuando las protestas pasaron, la normalidad no volvió: las ausencias a los ensayos crecieron.



En diciembre, cuando Luis David alcanzó el título de Técnico Superior Universitario, en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, Uneartes, decidió irse del país. Estuvo todo enero en Puerto Ordaz, donde sacó los documentos para emigrar de forma legal, y en febrero viajó con otro amigo, flautista. Fue coincidencia que por esos días Luis Fernando también fuera a salir de Venezuela, aunque para él ya era la segunda vez: había estado en Colombia entre noviembre y diciembre, trabajando por su cuenta. Ya tenía idea de cómo moverse con el fagot en TransMilenio y de cómo se movía Bogotá. Los tres migraron juntos, el 13 de febrero.



Aunque les dicen ‘los luises’, como si fueran siameses musicales, en Caracas apenas se conocían, y eso porque hacían parte del mismo gremio. Fue en Colombia donde se convirtieron uno en la sombra del otro y se hicieron amigos. Al principio, vivía cada uno por su cuenta, Luis Fernando en Soacha y Luis David en Ricaurte, pero se encontraban todos los días para ir a trabajar. Luego, por la inseguridad de la zona -Luis Fernando muestra una cicatriz en la frente que le quedó de un golpe con una botella de vidrio cuando lo atracaron para robarle el celular, cerca de donde vivía Luis David- decidieron irse todos para Soacha. A ellos se sumó un amigo cuatrista, Javier Bencomo. El otro amigo de Luis David, el flautista con quien salió de Venezuela, siguió su viaje hacia Argentina. En cambio, él se encariñó con Bogotá y decidió quedarse con Luis Fernando.

Para los Luises, como les dicen, TransMilenio ha sido una oportunidad, no solamente para sobrevivir; también para enviarle dinero a sus familias, en Venezuela. Foto: Sara Castillejo / EL TIEMPO.

***



“Con el favor de Dios van a volver más pronto de lo que ustedes se imaginan”. Un hombre venezolano, canoso, de piel blanca y con unas gafas azules oscuras que le ocultan los ojos, se les acerca a los luises y echa dinero en el estuche del fagot, puesto en la mitad de la acera para recoger lo del día. Ellos le agradecen tocando algo ‘criollo’: la llanera ‘Caballo viejo’.



Nora Chávez Fajardo, la mujer que les presta ese espacio para que toquen los domingos en el tradicional mercado de las pulgas de Usaquén, en el norte de Bogotá, y que lleva 18 de sus 70 años sacando su toldo de artesanías hechas en su mayoría de madera, se ríe con la elección de los músicos. “Cada cosa pa’ su edad… caballo viejo”, dice, y sonríe impune con la complicidad de ellos.



Al hombre lo esperan dos mujeres, tal vez su esposa y su hija. Vuelve a acercarse. “Vamos a regresar pronto, estén seguros”, insiste. Se despide y se pierde con las dos mujeres que lo acompañan entre los negocios de artesanías del corredor contiguo al centro comercial Santa Bárbara, en Usaquén.



Los domingos no son buenos días para trabajar en TransMilenio. Por eso se instalan en ese espacio vacío entre dos locales en Santa Bárbara, con el permiso de Nora.



Ella, dueña y benefactora del espacio, dice que les ha tomado aprecio. Les reclama que hace varios domingos no van y les dice que ojalá ellos llamen algo de clientela, porque ayer, sábado, no vendió nada. Son casi las 3:00 de la tarde de un domingo de principios de agosto. Llevan una hora tocando, pero pasa poca gente.



“¿Cómo se llama ese instrumento?”, le pregunta una mujer a su novio. Él se queda impávido, mirando. No le responde. Siguen caminando hacia la carrera Séptima.



Cuando tocan en Usaquén, Luis Fernando y Luis David hacen versiones más largas que las de los buses. Incluso, prueban con otra música. Esta tarde comenzaron con las conocidas, ‘El Chavo’, ‘Tico Tico’, ‘Mario Bros’, ‘La pantera rosa’, la acostumbrada secuencia de cumbias que hace que Nora deje su silla y baile en la mitad de la vereda, el pasillo muy bogotano ‘La gata golosa’… tocan hasta una versión de ‘De música ligera’.



“¿No tienen una de Yordano?”, les pregunta una mujer que pasa, caraqueña. No, no tienen ninguna de Yordano, pero sí se saben un clásico de los años setenta de Aldemaro Romero: ‘De repente’. Lo tocan. “Me recordaron mis arrugas”, les dice la mujer, conmovida.



Cuando no se ve que vaya a pasar gente en un rato, aprovechan para descansar. Entonces, Nora sirve gaseosa en tres vasos de plástico y reparte una porción de ponqué para cada uno. Ellos le reciben, le agradecen y comentan, en voz baja, que tienen que llevarle algo la próxima vez que vayan a tocar a su local. Nora los trata como una abuela alcahueta.



Termina la pausa y vuelven a ubicarse. Desde la perspectiva de un público todavía ausente, Luis David se hace a la izquierda, con el fagot, y Luis Fernando a la derecha, en la caja flamenca. A sus espaldas, una pared blanca que remata en un techo colonial. Desde la perspectiva de los músicos, se ve, al frente, en el suelo, un estuche abierto en el que el peso de unas monedas evitan que el viento se lleve los billetes.



Antes de repetir el repertorio, y mientras vuelven a aparecer los caminantes por la feria de artesanos, Luis David le pregunta a alguien qué quiere escuchar. Le piden algo de Astor Piazzolla. “¿Piazzolla?”. Lo piensa, se mete a la boca la caña del fagot y empieza a tocar algunas notas, desordenadas, a las que Luis Fernando trata de pegarse. No logran acoplar el ritmo. Se detienen y vuelven a empezar, ahora sí acoplados. Suena ‘Libertango’ y continúa con el solo del ‘Bolero’, de Maurice Ravel.



El fagot da un sonido grave y maderoso, envolvente como la voz de un abuelo o romántico como el susurro de un enamorado. Luis David toca con virtuosismo, aun en las piezas más sencillas. En palabras de un hombre que se acerca a echar un billete, toca “muy bonito”. Luis Fernando también es fagotista, pero es el único de los dos que toca percusión. Al principio, ambos tocaban el fagot, a dúo, pero pensaron que “es más dinámico” tocar con una caja flamenca para el acompañamiento rítmico que hacer un dueto de fagotes.



Ya casi son las 5:00 de la tarde, la ciudad se pinta de naranja y pasa poca gente. Los luises se hacen chistes sobre cumplir horario. Hay cerca de 60 mil pesos en el estuche. Mientras Luis David recoge los billetes, Luis Fernando reúne las monedas en una bolsa blanca. Guardan todo. Se despiden de Nora y se prometen llevarle algo la próxima vez, en agradecimiento.

***



Luis Fernando y Luis David, viven con Yoliana y su novio, Leonardo, y con Fernando y su pareja, Francisco, en un apartamento de tres habitaciones, en el quinto piso de un edificio en el barrio Milenta, en el sur de Bogotá. Cada uno llegó a la ciudad en un momento distinto a causa de la crisis venezolana, la supervivencia en una ciudad extraña y lejana los juntó.



A mediados de agosto, la sala del apartamento lucía como un salón de ensayos. La luz entraba a través de las cortinas blancas, casi transparentes, hasta los 12 metros cuadrados de baldosas blancas. A un lado, una silla de espaldar recto de madera. En la esquina contraria, casi contra la ventana, un colchón inflable, desinflado y doblado sobre sí. Cerca de la puerta, una caja flamenco, un amplificador y un estuche negro que guardaba un fagot. A comienzos de septiembre, la sala ya tenía apariencia de sala. En la esquina izquierda había un mueble de base de madera que les regalaron. Le seguía, en la mitad, un mueble más pequeño, en forma de cubo, que salvaron de que alguien botara por una mancha de aceite que creen saber cómo quitarle. Al frente, del lado contrario, una mesa de planchar cubierta con un tendido azul marino y apoyada contra la pared amarilla hacía las veces de escritorio, comedor o lo que fuera necesario. Cerca, en la esquina contigua al ventanal, una repisa sencilla, de tres niveles, soportaba libros en el inferior, una biblia en el de la mitad, y un florero redondo, de vidrio, con una planta de hojas verdes y puntudas en el de arriba.



Cuando Fernando, flautista, se aburrió del hotel en el que estaba en el barrio Siete de agosto, coincidió con que Luis Fernando y Luis David estaban cansados de vivir en Soacha. Entonces, decidieron arrendar entre los tres el apartamento. Luego, ‘los luises’, como los llaman, sintieron que les estaba quedando poco dinero, y decidieron juntarse los dos en una habitación para poner en alquiler la tercera. Fernando la ofreció por un grupo de WhatsApp llamado ‘músicos en Bogotá’. Fue entonces que aparecieron Yoliana y Leonardo, ambos flautistas llegados de Caracas, ella en mayo y él en abril. Así quedó completo el apartamento.



Desde allí salen todos los días Luis Fernando y Luis David y allí regresan. Desde hace unos meses están pensando en la posibilidad de probar suerte en otra ciudad, como Medellín, y cuando se ponen ambiciosos hablan de irse a estudiar a Europa, aunque saben que por ahora les es una posibilidad lejana. Mientras toman la decisión de moverse, TransMilenio sigue siendo su salón de ensayos y conciertos, su oportunidad.



JUAN DAVID LÓPEZ MORALES

Redactor ELTIEMPO.COM

Twitter: @LopezJuanDa

Si tiene dudas o quiere contactarse con este proyecto puede escribir a panasencolombia@eltiempo.com.