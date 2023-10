Miss Venezuela recibió apartamento de un millón de dólares de la red que saqueó a Pdvsa

Claudia Paola Suárez Fernández, una modelo que representó a Venezuela en el certamen Miss Mundo 2007, recibió un apartamento de casi un millón de dólares pagado por un empresario señalado como presunto testaferro de la red que robó más de 2.000 millones de dólares de la estatal Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa).



Un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) al que tuvo acceso el diario El País reveló que el empresario Luis Mariano Rodríguez Cabello le regaló a esta reina de belleza un apartamento de 950.000 dólares en el edificio Parque Residencial Campo de Oro de Caracas en 2010.

El presunto testaferro de la organización corrupta transfirió el 11 de febrero de 2010, a través de una de sus cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA), el monto del inmueble a una cuenta en el Banco Sarasin and Co. en Suiza, del matrimonio venezolano que vendió el apartamento.



"Le adjunto apoyo para la transferencia de 950.000 dólares para la compra de una propiedad para la señora Claudia Suárez", dijo Rodríguez Cabello en un correo electrónico a un alto directivo de la institución financiera andorrana en abril de 2010, según los documentos del informe.

Al analizar la transacción, los investigadores se sorprendieron de que este miembro de la red pagara el importe del apartamento y solo en el contrato figurara como compradora Suárez Fernández. “Es sospechoso que Highland (empresa panameña farsa) ordenara el traslado, pero ni esta empresa ni Rodríguez Cabello aparecen en el contrato de compraventa”, advierten agentes de la Uifand en un informe confidencial de noviembre de 2022.





El contrato de compraventa lo firman el matrimonio venezolano dueño del departamento y Claudia Paola Suárez. El documento fija el precio en 5.795.000 bolívares, una suma que equivalía a 1,3 millones de dólares al tipo de cambio de la época.



La vinculación de la representante de Venezuela en el certamen Miss Mundo 2007 con la conspiración que saqueó a Pdvsa no es nueva. Suárez Fernández abrió una cuenta en la BPA en marzo de 2009 para depositar un millón de dólares, reveló el diario El País anteriormente.



La Miss Venezuela luego dijo al banco que tenía una relación comercial con las empresas High Rise y Red Bouquet, que eran controladas por otro integrante de la conspiración: Diego Salazar, primo del exministro de Energía chavista, expresidente de Pdvsa y exembajador ante la ONU Rafael Ramírez.



Esa no fue la única propiedad que adquirió Rodríguez Cabello. En 2014 recurrió a Andorra -donde movió 1.144 millones de dólares entre 2007 y 2015- para adquirir un apartamento de lujo en el rascacielos One Thousand Museum de Miami valorado en 5,3 millones de dólares.





Ese edificio alberga 100 apartamentos de lujo de seis estrellas, con helipuerto en la azotea, ascensores de cristal, un centro acuático de doble altura, una terraza escultórica con piscina y solárium, según el sitio web de la agencia inmobiliaria Miami Residential.



Para adquirir el inmueble N° 1702 del complejo, Rodríguez Cabello dispuso dos transferencias por valor de 2,1 millones de dólares desde su red financiera en el BPA a una cuenta en la empresa estadounidense Bank of America.En este elegante edificio de Miami, que ha llamado la atención de celebridades como David Beckham, quien en 2020 compró allí un ático por 18 millones de dólares, también compró una propiedad de 15,3 millones de dólares en 2014 Diego Salazar, ahora encarcelado por corrupción.

