El Miss Venezuela de bajo costo por culpa de los errores del chavismo

EFE

La directora de formación del concurso, María Gabriela Isler, remarcó ante los periodistas que por primera vez las medidas físicas de las candidatas no fueron narradas durante el acostumbrado desfile en traje de baño. "Consideramos que la belleza de una mujer en general no tiene que estar estereotipada, la belleza de la mujer no es un 90-60-90 (...) la belleza de una mujer se mide por sus capacidades meritorias y por el talento", sostuvo.