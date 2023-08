Desde este miércoles, Milton Rengifo asume de manera formal su cargo como embajador de Colombia en Venezuela, luego de que presentara ante el presidente de ese país, Nicolás Maduro, sus cartas credenciales.



(Lea además: Gobierno de Colombia y Eln iniciaron el nuevo ciclo de conversaciones en Caracas)



Rengifo, quien sustituyó a Armando Benedetti, fue recibido en el Palacio de Miraflores y estuvo acompañado por su esposa e hija, quienes estuvieron presentes en la conversación con Maduro.

Ante las cámaras, fue una escena más tranquila en comparación con la de hace un año cuando fue recibido Benedetti, quien hasta un 'sombrero volteado' le entregó al mandatario Venezolano.





(Lea también: Gobernador de Táchira, en Venezuela, recomienda no ir a Norte de Santander: ¿por qué?)



Desde su llegada a Caracas, hace una semana, Rengifo no ha ofrecido declaraciones a los medios de comunicación, esto porque no había presentado aún las credenciales ante Miraflores.



El Embajador de Colombia Milton Rengifo Hernández presentó hoy Cartas Credenciales ante el Presidente de Venezuela Nicolas Maduro, en ceremonia realizada en el Palacio de Miraflores @CancilleriaCol pic.twitter.com/fKXOXhKO8A — Embajada de Colombia en Venezuela (@ColombiaEmbVzla) August 16, 2023



En el inicio de los diálogos con el Eln, Rengifo estuvo presente y explicó a los periodistas que aún no podía hacer pronunciamientos, aunque en sus varias visitas a la frontera si brindó declaraciones.



Con esta nueva designación se espera que finalmente el trabajo diplomático en Caracas termine de ajustarse, además, queda la tarea pendiente de abrir los consulados, entre ellos el de Caracas, que sigue con las puertas cerradas.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS