A partir de ahora, los venezolanos que ingresen de manera ilegal a Estados Unidos serán deportados según las nuevas normas que la administración del presidente Joe Biden anunció este miércoles.



La noticia ha abierto el debate y ha generado preocupación en la población, especialmente cuando la migración de ese país en el mundo suma 7'100.100, según cifras de la plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), un programa liderado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).



(Lea también: Las nuevas medidas de EE. UU. para controlar la migración venezolana)



Según indicó la ONU en su más reciente informe publicado este miércoles, cerca del 75 por ciento de los refugiados y migrantes venezolanos tienen dificultades para adquirir alimentos y encontrar vivienda y trabajo en los países de acogida. Una situación que preocupa aún más a quienes siguen de cerca este fenómeno.



Los venezolanos han optado por tomar rutas terrestres para llegar a EE. UU. El Tapón del Darién es el paso obligado para miles de personas que, a diario, parten desde Colombia e intentan llegar a México y luego al “sueño americano”.



Según el Servicio Nacional de Migración de Panamá, hasta agosto de 2022 se contabilizaron 102.067 migrantes atravesando el Darién, de los cuales 68.575 eran venezolanos.



Solo entre enero y junio pasaron 28.079. Y, según informaciones de la prensa local, este año han muerto 18 personas de esta nacionalidad en la selva. Aunque las cifras podrían ser mayores.



(Lea además: EE. UU. dará ayuda a Colombia y Panamá para atender crisis en Tapón del Darién)



Ahora, Estados Unidos intenta controlar la migración del país caribeño, con quien no mantiene buenas relaciones, rotas definitivamente desde 2019.

Facebook Twitter Linkedin

En la selva del Darién llueve mucho. El ascenso a la zona montañosa, donde está el límite fronterizo, se hace entre lodo y muchos riesgos de caída. Foto: Raúl Arboleda. AFP

Nuevas medidas en EE. UU.

El presidente Biden ha anunciado un programa para dar estatus legal por dos años a los migrantes, pero estos deben cumplir con una condición: ingresar a EE. UU. por avión.

Solo se otorgarán 24.000 permisos. Para ello, los candidatos deben tener un patrocinante en suelo estadounidense. Muchos cuentan con familiares en ese país, pero la gran mayoría no. Los que no cumplan con estos requisitos serán expulsados de forma inmediata.



“24 mil visas es insuficiente para la magnitud del problema. Una reconsideración es necesaria en ese aspecto”, dijo este jueves Carlos Vecchio, embajador de Juan Guaidó en EE. UU.



“Nos preocupa que se impida a partir de hoy la entrada a EE. UU. de venezolanos en frontera. Medidas de protección humanitaria no deben dejarlos más desvalidos como ocurriría con venezolanos a merced de mafias en México. Pedimos a EE. UU. priorizar a venezolanos que ya están en frontera”, insistió Vecchio, quien ha sido además impulsor de medidas como el Estatuto de Protección Temporal (TPS).

Crearles más obstáculos y trabas solo fortalece riesgos como el tráfico de personas o a redes como la de los coyotes. FACEBOOK

TWITTER

Y es que la cantidad de venezolanos que diariamente cruza el Río Bravo es alta, para luego ser detenidos en cárceles migratorias y, posteriormente, puestos en libertad.



La crisis se ha evidenciado también con los que han enviado a Nueva York, islas costosas de Florida o incluso a la casa de la vicepresidenta Kamala Harris.



Desde octubre de 2021 hasta agosto de este año, suman más de 150.000 los venezolanos que han sido arrestados en la frontera sur de EE. UU.



Para Miguel Pizarro, comisionado para la Organización de las Naciones Unidas, enviado por Juan Guaidó, “los migrantes venezolanos huyen del país por hambre, por la destrucción institucional, por la represión, no ‘por gusto’".



"Crearles más obstáculos y trabas solo fortalece riesgos como el tráfico de personas o a redes como la de los coyotes. Deportar venezolanos es un acto inhumano”, agrega Pizarro.



De aplicarse esta medida en Estados Unidos, sin duda habrá una reducción significativa de quienes intenten ingresar a través del Darién, pues un ticket de avión Caracas-Miami tienen un costo entre los 600 y 700 dólares (como no hay vuelos directos, la ruta es Caracas-Panamá o Caracas-Santo Domingo).



Para ingresar a EE. UU., los venezolanos requieren visa. Y como las relaciones diplomáticas están rotas, quienes quieran optar por una visa deben pedir la cita en otro país, pero los tiempos de espera son largos, incluso hasta de uno o dos años.



Sin duda, se reduce la capacidad de los venezolanos de entrar a EE. UU. por vías legales.

ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

Más noticias

Deslave en Tejerías: Maduro adelanta que los muertos podrían llegar a 100

Maduro abierto a la ayuda internacional para atender afectaciones por deslave