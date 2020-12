Más de 132 mil venezolanos podrán renovar el PEP ante migración

El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, señaló que a partir de este lunes y hasta el próximo 27 de abril de 2021, los ciudadanos venezolanos cuyo Permiso Especial de Permanencia (PEP) está próximo a vencerse, podrán iniciar su proceso de renovación.



Migración espera que sean más de 132 mil los venezolanos que se acojan a este beneficio. El proceso de renovación se hará totalmente en línea a través de la página web de Migración Colombia y no tendrá ningún costo.



Para renovar su documento, el ciudadano venezolano, portador del PEP deberá incluir el número del PEP, su fecha de nacimiento y actualizar su información personal.



El plazo de renovación será hasta un día antes de la fecha de vencimiento del actual documento y solo podrán hacer este proceso, aquellos venezolanos que expidieron su documento entre el 27 de diciembre de 2018 y el 27 de abril de 2019.



El Permiso Especial de Permanencia (PEP) es una medida de flexibilización migratoria temporal, la cual le permite al ciudadano venezolano estar de manera regular dentro del territorio nacional, adelantar actividades remuneradas y acceder a la oferta institucional en materia de salud y educación.



Requisitos

-No contar con visa vigente, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, cualquiera sea su tipo.

-No tener antecedentes judiciales a nivel nacional e internacional.

-No tener una medida de expulsión o deportación vigente.

-No tener cancelado el PEP.

-La vigencia del PEP será por dos (02) años, contados a partir de su fecha de expedición



ELTIEMPO.COM