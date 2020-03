‘El régimen madurista trata de sacar rédito político a esta crisis’

Aunque su designación como embajador de Venezuela en Colombia, por parte del líder opositor Juan Guaidó –reconocido como presidente encargado de Venezuela por este y más de 50 países del mundo–, fue en enero, no fue sino hasta el pasado 17 de marzo cuando el diputado venezolano exilado en Bogotá, Tomás Guanipa, presentó copia de cartas credenciales ante la canciller Claudia Blum.



Ese mismo día, comenzaron a discutir la articulación de acciones con miras a fortalecer la respuesta ante la contingencia por el avance del covid-19, sobre todo en la zona fronteriza.



Pero antes, el equipo encabezado por Guanipa había logrado con el gobierno colombiano la apertura de un “paso de retorno” temporal en la frontera, que asegura aprovecharon miles de venezolanos para regresar a su país, tras el cierre ordenado por el presidente Iván Duque.



También fueron los emisarios de Guaidó quienes garantizaron el ingreso de un grupo de nueve venezolanos que viven en territorio colombiano, pero habían quedado retenidos en el aeropuerto de El Dorado, luego de que se tomaran medidas por la pandemia.



Ahora se han propuesto una nueva misión: conseguir que al menos 200 venezolanos que quedaron varados en Bogotá puedan volar desde esta ciudad a la capital venezolana. Este 24 de marzo, sostuvieron una reunión con representantes del gobierno colombiano para abordar este tema y ahora están a la espera de una respuesta.



La embajada logró hace unos días un paso de retorno temporal en la frontera para ayudar a quienes se vieron afectados por la decisión de cerrar el paso por la pandemia de coronavirus. Foto: Foto: Schneyder Menedoza / AFP

“Esperamos que en las próximas horas podamos dar una buena noticia con respecto a la posibilidad de regreso de estos venezolanos a territorio nacional”, dijo Guanipa en entrevista con EL TIEMPO.



Esta es la conversación que sostuvo con este diario.

Ha habido insistencia por parte del régimen de Nicolás Maduro en traer de vuelta a los venezolanos que quedaron varados en Estados Unidos, sobre todo, y en República Dominicana, pero no se ve el mismo interés en traer a los venezolanos que quedaron en Bogotá. ¿Por qué?

El problema es que todo en el régimen de Nicolás Maduro es politiquería, es tratar de ver cómo genera dividendos políticos de una crisis que está afectando a todos los venezolanos y que es una crisis que por el desastre de gobierno que han hecho no están en capacidad de solventar.



En el caso de estos venezolanos que están en Colombia, hemos estado haciendo gestiones desde hace varios días con el gobierno colombiano para que se busque un mecanismo de facilitación de un canal humanitario para que haya un vuelo Bogotá-Caracas y puedan retornar al país.

A principios de la crisis nosotros logramos un canal humanitario en la frontera, donde muchos venezolanos pudieron regresar a territorio venezolano y eso se dio por toda la intervención que hizo la embajada con el gobierno colombiano.



Sin embargo, son muchos los venezolanos que deben ahora llegar a Caracas o a otras ciudades y hacerlo desde la frontera es muy complicado porque el régimen de Maduro ha sitiado a los venezolanos y no les permite la movilización entre ciudades. En ese sentido, hemos tenido comunicación con la vicepresidenta de Colombia, con la Cancillería y con Migración Colombia para buscar un mecanismo en el cual se pueda lograr ese viaje.

En el comunicado que publicó la Embajada de Venezuela en Colombia el 17 de marzo, hablan de otras medidas en discusión, más allá del canal humanitario, para atender a los venezolanos en Colombia. ¿Cuáles son?

Estamos buscando mecanismos a través de la cooperación internacional para poder ayudar a muchísimos venezolanos que están pasando situaciones dramáticas para sostenerse.



Recordemos que la mayoría de los venezolanos que hacen vida en Colombia ahorita, los venezolanos que han tenido que irse del país, viven del día a día, del trabajo diario, y lamentablemente una crisis como esta los paraliza económicamente, también a muchísimos colombianos les pasa los mismo.

La embajada trabaja conjuntamente para solucionar los problemas de los venezolanos en la frontera, pero también las dificultades de quienes están en las ciudades y viven del día a día. Foto: Efe

Nosotros estamos buscando mecanismos para ver cómo poder ayudarlos, sin generar ningún tipo de expectativas, porque no vamos a tener capacidad para poder resolver el problema de tantos venezolanos, pero es una de las solicitudes que más nos están haciendo y para lo que estamos haciendo gestiones para que pueda haber políticas públicas para facilitar el pago de sus arrendamientos, flexibilización en el pago de estos, y ver a través de las alcaldías cómo poder ayudar a muchos connacionales que están en una situación dramática producto del alargamiento de esta crisis que, como sabemos, por lo menos va a durar hasta el 13 de abril en términos de lo que es el confinamiento, y hasta el 30 de mayo en términos de lo que significan las fronteras cerradas.

Además de esta inquietud, ¿han recibido a través de los medios que han habilitado otras preocupaciones de venezolanos en Colombia, en el marco de esta contingencia?

Estamos trabajando el tema de venezolanos que tienen problemas de salud y que son atendidos en centros de salud de Colombia, para que puedan acceder a estos mecanismos de salud y no se les paralice su tratamiento.



También tenemos el problema de venezolanos que tienen visa de turistas y están de paso aquí y que, al estar en territorio colombiano, pueden llegar a cumplir el tiempo reglamentario de permanencia en el país, de los 90 días, y estamos pidiendo que a estas personas se les pueda dar un mecanismo expedito de alargamiento de visa para que puedan permanecer en territorio colombiano durante la permanencia de la crisis del Coronavirus.

Hay un tema que ha generado cierta preocupación y es el de la supuesta participación de algunos venezolanos en hechos delictivos, durante la contingencia. Trascendió, por ejemplo, que un grupo participó en un saqueo en Paraguachón, la semana pasada. ¿Qué información manejan en la embajada al respecto?

Solo hemos recibido un evento en específico en el que se hablaba de cinco venezolanos, aquí en Bogotá, intentando atacar un supermercado. Ellos fueron detenidos. Al final solamente deportaron a dos, con lo cual eso nos deja ver que no eran cinco sino dos venezolanos. Y, en ese sentido, lo que hemos dicho es que la delincuencia no tiene nacionalidad, que tiene que ser atacada en su conjunto y que es una minoría, pero muy pírrica, el porcentaje de venezolanos que incurren en actos delictivos, y que la gran mayoría son venezolanos de bien.



No es bueno catalogar a unos delincuentes por su nacionalidad, sino que más bien esto lo que puede generar es una xenofobia que no es lo conveniente en un país que ha albergado a más de 1.600.000 venezolanos. Por lo tanto, no nos parece conveniente que se catalogue, se caracterice a los delincuentes por su nacionalidad porque la delincuencia, de la nacionalidad que sea, tiene que ser atacada y tiene que ser castigada.

En Colombia hay más de 1.600.000 venezolanos. Guanipa asegura que no puede tildarse a toda esta población como delincuente. Foto: Mauricio León

En el caso de los venezolanos nos sentimos profundamente orgullosos de ver cómo son venezolanos trabajadores, trabajadores de bien, que han ayudado también a la economía colombiana, y que, en ese sentido, debe ser la referencia que se tenga del venezolano que vive en Colombia.

El régimen de Maduro ha celebrado una coordinación entre los ministerios de Salud de ambos países, así como entre las dos defensorías del pueblo. Entendemos que el gobierno de Colombia reconoce al del líder opositor Juan Guaidó como el legítimo de Venezuela. Sin embargo, llama la atención que también haya esta coordinación con el régimen chavista…

Ese es el problema del régimen madurista, que lo único que hace es tratar de sacar rédito político a una crisis que está afectando a todos los venezolanos y que puede ser muy grave por el grado de vulnerabilidad que tiene el país, por el destrozo que han hecho ellos de las instituciones, entre otras, de la sanidad pública en Venezuela.



Lo que ocurrió es que, como bien dijo el presidente Duque, y dijo también el presidente (e) Guaidó, el mecanismo de coordinación, interacción o intercambio de información que puede ocurrir es solo a través de la Organización Panamericana de la Salud. Y hubo una reunión con la OPS, que fue dirigida por estos, y que fue a esta organización a la que el gobierno colombiano apostó o entregó información, y el régimen de Nicolás Maduro entregó información.

Eso lo hacen ver ellos como una reunión de coordinación que no fue tal, y que lo que demuestra es que ellos actúan siempre con la mentira y no buscan resolver el problema de los venezolanos sino tratar de ganar una legitimidad que esta crisis no les va a dar, sino que por el contrario lo que va a demostrar es que la crisis como la que estamos viviendo necesita urgentemente de un cambio de gobierno, de un cambio de timón, de un cambio de conducción en el país, porque no está en condiciones Nicolás Maduro de poder resolver una crisis tan grave como la que estamos viviendo porque él es parte de esta crisis, principalmente.



ANDREÍNA ITRIAGO

Corresponsal de EL TIEMPO

Caracas