Medidas de países andinos para mejorar flujo de migrantes venezolanos

“Canalizar y aumentar” la cooperación internacional para atender el desbordado flujo migratorio de venezolanos hacia sus territorios fue la conclusión a la que llegaron anoche Colombia, Ecuador y Perú, países de la Comunidad Andina (CAN), para enfrentar esta crisis generada por el gobierno de Venezuela, que a su vez sigue empeñado en negarla, catalogándola como una serie de 'fake news' (noticias falsas).

De igual manera, el representante de la CAN fue enfático en reiterar que esos países no van a cerrar sus fronteras y aclaró que Bolivia no firmó el documento porque no es un país que reciba un flujo migratorio numeroso de venezolanos; sin embargo, según dijo, sus líderes participaron “activamente” en el encuentro.



Las medidas plantean comprometer a organizaciones internacional como el Programa de la ONU para el Desarrollo, la Organización Internacional para las Migraciones, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Programa Mundial de Alimentos y la Cruz Roja, “a fin de continuar brindando su apoyo de una manera coordinada y ordenada en la región Andina en su conjunto”.

En el encuentro también se dialogó sobre la armonización de la documentación exigida a los venezolanos, la activación de una plataforma de coordinación sobre acciones humanitarias y la implementación de medidas de prevención de riesgos epidemiológicos y sanitarios.



La problemática de los venezolanos que emigran “ha sido usada de manera bárbara, criminal y xenófoba por gobiernos xenofóbicos y racistas”, aseguró ayer el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, al calificar de 'fake news' (noticia falsa) los informes de medios que retratan la actual crisis humanitaria.

Prometiendo que un nuevo plan económico salvará al país, Maduro invitó a los venezolanos a dejar el “esclavismo” y regresar al país. “Dejen de lavar pocetas (retretes) en el exterior y vengan a vivir a la patria”, dijo Maduro en su primera declaración al respecto.



El encuentro de la CAN se realizó un día después de que Colombia y Perú decidieron fortalecer las medidas para atenderlos, entre estas la creación de una base de datos conjunta e identificar “principios mínimos migratorios” que permitan atender con mayor efectividad este fenómeno.



Por su parte, el presidente de Brasil, Michel Temer, fuera de decretar el uso de tropas del Ejército en el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, para garantizar la seguridad ante la llegada de miles de venezolanos, cambió de posición respecto a la adopción de medidas para regular el flujo de inmigrantes.

El mandatario adelantó que podrían “distribuirse números” para limitar el flujo de inmigrantes, refiriéndose al proceso de perfeccionar la atención humanitaria, “lo que no puede confundirse, bajo ninguna hipótesis, con el cierre de la entrada de venezolanos en Brasil”, afirmó.



Al mismo tiempo, la OEA convocó para el miércoles 5 de septiembre una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente para abordar la “crisis migratoria” que ha desbordado a América Latina, así para Nicolás Maduro y su cúpula los millones de venezolanos que viajan a pie y en bus por el continente sigan siendo parte de una serie de noticias falsas y montajes en Photoshop.



AFP y EFE