Programa de 'recuperación' de Maduro no saca a Venezuela de la crisis

El polémico programa de "recuperación" que cumple tres meses de haber sido puesto en marcha por Nicolás Maduro no ha ayudado Venezuela a salir de la grave crisis económica que padece, mientras opositores, empresarios y expertos insisten en criticar el paquete, que consideran impertinente.



El legislador antichavista Ángel Alvarado aseguró este martes que los venezolanos son más pobres que hace 90 días y que la economía del país caribeño está muy lejos de recuperarse, pese a las promesas de éxito en el corto plazo hechas por Maduro.

El miembro de la comisión de economía y finanzas del unicameral Parlamento venezolano, el único poder que controla la oposición, recordó que el programa de Maduro impuso nuevos y mayores impuestos en el marco de la hiperinflación que sufre el país, y que según datos de la Cámara supera el 3 por ciento por día.



"El dinero sigue perdiendo valor y los impuestos son más altos, aquí tienes un gran desbalance fiscal que no vas a resolver aumentándole los impuestos a la gente, hacen falta medidas integrales para cerrar la brecha fiscal", explicó.



Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta, atraviesa por una severa crisis económica que se expresa en escasez e hiperinflación, un indicador que el Fondo Monetario Internacional estima cerrará en el país caribeño en 10.000.000 por ciento en 2019. Para atajar la crisis, Maduro lanzó un programa que bautizó como "de recuperación económica", que incluye medidas tales como un sustancial incremento del salario mínimo, congelación de precios de algunos alimentos, reforma fiscal y una reconversión monetaria que instauró un nuevo cono monetario.

El ingreso mínimo legal quedó anclado al criptoactivo "petro" y se ubicó en 1.800 bolívares mensuales, aún vigentes, pero la devaluación lo llevó de 30 dólares iniciales a poco más de 24 al día de hoy, atendiendo a la tasa de cambio oficial.



Si la transacción se hiciera en el mercado paralelo, el salario mínimo no superaría los 7 dólares mensuales.



Se ha constatado que los alimentos cuyos precios fueron congelados escasean en los supermercados, mientras que el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) informó que la canasta básica sufrió un incremento de 147.229 por ciento en un año.

En ese sentido, Alvarado señaló a Efe que las medidas no contribuyen de manera efectiva a domar los males de la economía venezolana, y que el paquete precisa de mayor producción en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y de financiación internacional, la última una arista que no contempla el programa de Maduro.



"(Hay que) abrirse nuevamente a los mercados financieros internacionales, para eso es fundamental hacer reformas profundas a la economía, levantar todo el modelo de controles y expropiaciones que existe y en definitiva dar mayores incentivos al sector privado, si eso no ocurre yo no veo manera de una recuperación económica", estimó.

El gobierno revolucionario trabaja coordinado, en todos sus niveles, para garantizar las máxima felicidad social del pueblo. pic.twitter.com/D3aNEz6jj1 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 20 de noviembre de 2018

Dijo también que los precios en Venezuela han aumentado 25 veces en los últimos tres meses y que la propuesta de incrementar el precio de la gasolina, tan barata que un solo dólar a tasa oficial basta para llenar los tanques de más de 30.000 vehículos medianos, "se quedó en el tintero" por la falta de un plan de cobro adecuado.



El entusiasmo inicial de Maduro por el programa parece, en tanto, haber decaído, y esta misma jornada ofreció un discurso transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión durante más de una hora sin referirse al tema.



El colapso de la economía se ha visto, además, potenciado por la marcada caída de la producción en la industria petrolera de Venezuela, de donde el país obtiene el 96 % de sus ingresos.



De acuerdo al último informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), Pdvsa apenas promedió 1,17 millones de barriles por día durante octubre pasado, un nivel que es 39 por ciento inferior al de todo 2017.



EFE