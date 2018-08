‘Medida es positiva, pero no resuelve el problema’: Luis Vicente León

El economista Luis Vicente León le explicó a EL TIEMPO qué significa un nuevo cono monetario y las medidas ordenadas por Maduro.

¿La propuesta del Gobierno sí alcanza para mejorar la economía del país?

La respuesta es difícil. En principio, somos muy escépticos sobre la capacidad que el Gobierno tiene para abordar el problema, no porque no tenga elementos clásicos que la economía exige para abordar la hiperinflación, sino porque adicional a las medidas, añaden otras reglas populistas para desviar la atención, para manipular la economía, para cobijar a la población con subsidios relevantes que permitan bajar la tensión social.



¿Quitar cinco ceros solucionará algo la vida de los ciudadanos?

El Gobierno hace lo que se le da la gana. Lo que él (Maduro) llama democracia nosotros la entendemos como otra cosa. Lo que él llama apertura cambiaria, nosotros tenemos otro concepto diferente, o cuando habla sobre el precio internacional de la gasolina, tenemos que entender qué es. Si él solo trata de manipular la moneda, el resultado final es el mismo o peor. De todas maneras, creo que el resultado de esta medida, al final, será positivo, porque teníamos una moneda que había perdido su valor y no existía forma de adquirir billetes.



¿Pero eso resuelve el problema de fondo?

No. Le quita cinco ceros y no resuelve el problema que originó que tuviera que quitar los cinco ceros. Si no funciona este modelo para parar la hiperinflación, a la vuelta de cuatro meses vamos a estar igual que hoy.

También anunciaron medidas como el alza del IVA y del salario mínimo...

Eso no tiene nada que ver con la reconversión. Eso tiene que ver con el modelo planteado por el Gobierno para atender la hiperinflación. Pero la medida del salario mínimo, por ejemplo, es un incremento exorbitado, y es quizá el elemento más contradictorio con la propuesta de ajuste fiscal que el Gobierno ha planteado.



Es una apuesta peligrosa en términos de sostenimiento empresarial. Él dice que las empresas no van a asumir ese costo, pero el Gobierno tampoco tiene dinero para asumirlo. Tampoco es claro cómo lo va a hacer. Las solicitudes de prestaciones sociales acumuladas se van a multiplicar por miles y eso pulveriza el patrimonio de cualquier empresa.



¿Y de las anunciadas alzas a la gasolina, qué se sabe?

Sabemos que va a ser un aumento paulatino, que será un proceso de aquí a dos años, que va a mantener subsidios directos atados al ‘carné de la patria’ como un mecanismo de presión. Lo que no sabemos es qué significan para él los precios internacionales y cómo van a empezar a regir las alzas. Hoy, todo es confuso.



ANDRÉS RUIZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL