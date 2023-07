No es la primera vez que la Federación Médica de Venezuela (FMV) advierte a Colombia sobre el "riesgo" de convalidar a los Médicos IntegralesComunitarios (MIC) que desde hace más de 10 años se gradúan en universidades alternas del país.



Para el gremio venezolano, es urgente que los colombianos estén alertas, no solo porque esto desprestigiaría a la "verdadera" medicina venezolana sino que los MIC no cumplen con los requisitos para ejercer pues sus planes de estudios son deficientes y se centran en lo político.

Todas esas advertencias fueron hechas por Douglas León Natera, presidente de la FMV, quien en otras oportunidades le ha tocado hacer el exhorto en países como Perú. Lima le prohibió a los MIC ejercer dadas las deficiencias que presentaban.



"Son operadores políticos, no son médicos" dijo Natera a EL TIEMPO también refiriéndose a la misión médica cubana que llegó a Venezuela por órdenes del fallecido Hugo Chávez.



Natera sustenta su preocupación por casos de "mala praxis" que según él se han reportado pero que no salen a la luz. "Los médicos de nuestras universidades practican, hacen sus prácticas con los cadáveres, se gradúan de médicos cirujanos. Los Médicos Integrales no hacen nada de eso", sentenció.



Entre los años 2007 y 2008, con apoyo de la Misión Médica Cubana en Venezuela, se creó la Medicina Integral Comunitaria, cuyo pensum fue elaborado en conjunto con los profesionales cubanos, el Ministerio de Educación Universitaria y el Ministerio de Salud en Caracas.



Natera informó que en el pasado tuvo reuniones con representantes médicos de Colombia y espera que ahora suceda lo mismo, para exponer los "peligros" de incorporar a los MIC.



Hasta el 2018, el Programa Nacional de Formación en Medicina Integral Comunitaria (PNF-MIC) había titulado a 24.819 profesionales de la salud, de los cuales 1.336 eran extranjeros, incluyendo colombianos, según reportes del Estado.

