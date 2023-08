Se cumple un año del restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela, un anuncio esperado por muchos, pero que al día de hoy ha dejado más deudas y promesas sin cumplir que acciones reales y concretas.



(Lea además: Venezuela rechaza 'rumores' de vinculación del Eln en atentado contra Fiscal colombiano)



Si bien no es fácil poner en marcha todo el andamiaje diplomático, económico, político y de seguridad luego de cuatro años de ruptura, hay quienes consideran que la puesta en marcha ha sido bastante lenta. Tanto que luego de un año solo hay un consulado abierto de los 14 que se prometieron. Y ni hablar de dos designaciones de embajadores por parte de ambos países.

La historia comenzó la noche del 11 de agosto de 2022 cuando el mandatario colombiano, Gustavo Petro, informó que decidió "en respuesta al gobierno venezolano, que ha designado embajador, que tendrá como responsabilidad normalizar las relaciones diplomáticas entre los dos países, designar a Armando Benedetti como embajador de Colombia ante Venezuela, esperando el beneplácito de ese gobierno”.



(Lea además: Exclusiva: Milton Rengifo llega a Caracas como nuevo embajador de Colombia en Venezuela)

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Petro anunció la salida de Benedetti de la embajada este viernes. Foto: Twitter: @AABenedetti

Benedetti tendría – según palabras de Petro- la “ardua tarea de normalizar las relaciones entre los dos países” y “restablecer la institucionalidad que existía desde décadas antes”, y lo hizo. El resto es historia.



Por el lado venezolano fue designado Félix Plasencia, un diplomático de amplia trayectoria que luego fue sustituido por el general del Ejército, Carlos Martínez.



Pero ni venezolanos ni colombianos han tenido los resultados prometidos ni esperados. La embajada de Colombia en Caracas trabaja con tres funcionarios y el consulado no está cerca de abrir.



Lo que se sabe es que, al romperse las relaciones, los puestos de trabajo fueron cerrados y repartidos a otros países, por lo que retomar esas vacantes tiene un costo considerable para el servicio exterior colombiano. En el caso de la Embajada venezolana en Bogotá, la sede ni siquiera está apta para despachar.



(Lea además: Maduro niega recesión en Venezuela y proyecta crecimiento económico)



Lo que dice el empresariado

Durante este año también se han visto algunos encuentros en ambos países de empresarios que quieren retomar la inversión, pero los pasos han sido lentos.



Algunos colombianos se han quejado que lo poco que se ha comercializado es a través de frontera, pero más allá de eso no cuentan con un respaldo del Estado. Esto haciendo referencia a ProColombia, una agencia gubernamental encargada de la promoción de la exportaciones de bienes no mineros energéticos y servicios en mercados con potencial, la expansión de las empresas colombianas, la atracción de inversión extranjera directa a Colombia, el posicionamiento del país como destino turístico de vacaciones y reuniones y Marca País, según dice en el sitio web del organismo.



Para la dirección de ProColombia en Caracas fue designado Carlos Luna, quien afirmó a este diario que no está autorizado para brindar declaraciones. A un año del restablecimiento, ProColombia aún no abre oficina comercial en Caracas.



“No hay la confianza suficiente. Al colombiano le da miedo ir a Venezuela porque no hay seguridad jurídica. No hay un andamiaje constitucional ni jurídico” dijo a este medio el diputado venezolano Juan Carlos Palencia, conocedor de las relaciones bilaterales.

No hay la confianza suficiente. Al colombiano le da miedo ir a Venezuela porque no hay seguridad jurídica. No hay un andamiaje constitucional ni jurídico FACEBOOK

TWITTER

Estas declaraciones coinciden con la de varios empresarios colombianos, que en conversaciones con este diario mostraron su preocupación en los pocos avances.



En cifras reportadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (Dane) y presentadas por la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana (Cavecol), en el período enero-mayo hubo un aumento de las importaciones venezolanas de origen colombiano de US$ 224 millones en 2022 a US$ 247 millones en 2023, un incremento del 10 por ciento.



En cuanto a las exportaciones venezolanas hacia Colombia se refleja un crecimiento del 117 por ciento en comparación al mismo período de 2022, al pasar de US$ 29,5 millones a US$ 64 millones.



Cavecol ha insistido en que si bien hay mejoría, la balanza no es favorable para Venezuela. Lo que también se ve afectado por el tema del contrabando.

El contrabando y las mafias

Aunque ambos gobiernos declararon que trabajarían en mejorar las condiciones fronterizas después de siete años de cierre peatonal por los puentes, las trochas o pasos irregulares se convirtieron en el pasaje de mercancía dominada por grupos irregulares en complicidad con los organismos de seguridad.



Por ejemplo, según la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), al país ingresan por las trochas de la frontera alrededor de 20.000 kilos de papa colombiana, ya sea en forma de semillas o del rubro en sí. Mucha llega contaminada con lo que se conoce como “la verruga negra”.

Facebook Twitter Linkedin

Empresarios denuncian contrabando de refrescos Foto: Cortesía

“Muchos productores cayeron en ese contrabando que al no tener sus debido permisos fitosanitarios no hay control en aduana y hemos padecido la enfermedad”, le dice a EL TIEMPO Celso Fantinel, presidente de Fedeagro.



Pero no es solo este rubo, también las gaseosas. Según explicó Carlos Palumbo, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes (Anber), actualmente ingresan más de 2.100.000 de cajas de colas negras al mes sin cumplir con controles y normas sanitarias, de etiquetado y de metrología; y sin contribuir con el pago de impuestos nacionales y municipales como lo hace la industria formal.



“Se trata de productos que compiten deslealmente, al no asumir los mismos de la industria venezolana, poniendo en riesgo la viabilidad económica y continuidad operativa de las empresas nacionales”.



El producto ingresa por los estados fronterizos Zulia y Táchira, y la preocupación se extiende porque “pone en riesgo a más 6.500 de puestos de trabajo directos y más 32.500 puestos de trabajo indirectos que genera la industria nacional de refrescos”, dijo Palumbo.



Ante esto, la empresa colombiana Postobón emitió un comunicado diciendo que las empresas de ambos países son víctimas de este delito y Postobón no ha sido la excepción.



"En efecto, en los últimos años algunas de las marcas insignes de esta empresa de bebidas y sus registros sanitarios han sido falsificados y registrados ilegalmente ante las autoridades venezolanas por organizaciones delictivas, lo cual ha facilitado el contrabando de estos productos de Colombia a Venezuela, afectando no solo a los participantes de este mercado, sino también a las marcas y la reputación de Postobón. Estos hechos han sido objeto de denuncias judiciales y procesos administrativos que aún están pendientes de resolución por parte de las autoridades venezolanas”, se lee en el comunicado.



Para la exdiputada y dirigente del partido Primero Justicia en el estado Táchira, Karim Vera, los pasos irregulares siguen operando con normalidad. “Los mercados venezolanos siguen copados de mercancía colombiana que no pasa a través de los puentes internacionales, que no es nacionalizada sino que sigue pasando a través de los pasos irregulares donde los pocos que se llenan los bolsillos de recursos son los grupos irregulares y las Fuerzas Armadas”, dice.

El ámbito político y de seguridad

Ha sido notable el esfuerzo del presidente Petro por romper el aislamiento que cae sobre Maduro, “pero esto sin mayor éxito dado el amplio rechazo que genera la figura del mismo presidente venezolano”, asegura al respecto Daniel Arias, politólogo y experto en desarrollo regional.



Para Arias, si bien es importante que se hayan restablecido las relaciones diplomáticas y se puede catalogar como un éxito para el mandatario colombiano, aún no se logra romper el bloqueo político que existe con la Unión Europea y Estados Unidos, debido a la posición marcada de estos actores de que no va a haber ninguna reducción de sanciones si no hay garantías de unas elecciones competitivas en Venezuela. Esto representa un gran reto para Petro, hasta ahora infructuoso.



Por otro lado, Venezuela alberga los diálogos de paz entre el Eln y el Gobierno colombiano, por lo que es un factor clave mantener esas relaciones bilaterales.





En declaraciones a la televisora CNN en Español, la internacionalista Giovanna de Michele aseguró que este relanzamiento de relaciones binacionales ha tenido más expectativas que logros concretos, pero destaca esta participación “fundamental” del país en los diálogos de paz.



Para la Federación de Colombianos en Venezuela (Fedecol) han sido más las promesas que las realidades. Una comunicación enviada al presidente Petro solicitando la apertura del consulado aún no ha tenido respuesta. Y son al menos cuatro millones los colombianos que viven en el país vecino.



Recientemente este diario tuvo conocimiento de que se han concretado algunos avances en cuanto a comités de víctimas luego de las declaraciones de Salvatore Mancuso y reuniones de comisiones fronterizas.



En cuanto a transporte se refiere, los vuelos se reanudaron y el paso vehicular por la frontera sigue siendo lo más tangible.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS