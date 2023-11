María Corina Machado llama a suspender el referendo venezolano sobre el Esequibo  

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado dijo este miércoles que "debe suspenderse" el referendo no vinculante, que plantea la anexión del Esequibo al territorio venezolano, un área de casi 160.000 kilómetros cuadrados en disputa con Guyana.



La exdiputada aseguró que el país debe conformar un equipo con "los mejores expertos", entre "historiadores, juristas, diplomáticos, militares, sin importar sus preferencias políticas", para defender, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que se declaró competente para resolver la controversia, los "derechos (de Venezuela) sobre el territorio".

"El Estado venezolano tiene que presentar, de manera impecable, nuestra defensa ante la CIJ a más tardar el 8 de abril del año 2024, así que aquí no hay lugar a más mentiras, ni más excusas. (...) El referéndum (...) es un error que no solo no aporta nuestros mejores argumentos a la defensa de nuestro territorio sino que, incluso, nos puede perjudicar", dijo.



La candidata presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), proclamada tras ganar las primarias opositoras de hace un mes con el 92,35 por ciento de los votos, apeló a la "sensatez de todos los venezolanos, civiles y militares", en el proceso de defensa del Esequibo.



Machado, sobre quien pesa una inhabilitación para ocupar cargos públicos hasta 2030 por dictamen de la Contraloría, aseveró que el fallecido presidente Hugo Chávez y el mandatario Nicolás Maduro "actuaron con absoluta irresponsabilidad, poniendo así en riesgo el reclamo sobre el Esequibo", con un "comportamiento entreguista" que hizo que la "controversia terminara siendo elevada" en la CIJ.



El Ejecutivo venezolano insiste en que el país "jamás" reconocerá la competencia de este tribunal de La Haya en la controversia, y en cambio defiende que el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966, es el "único instrumento jurídico vigente" y depositado en la ONU para resolver, con negociaciones, la disputa.



Por su parte, Guyana se basa en un laudo arbitral de 1899 que le adjudicó el territorio (entonces bajo el dominio del Reino Unido). El Gobierno de Maduro aseguró el domingo estar listo para el referendo que se realizará el próximo 3 de diciembre, luego de haber celebrado ese día un simulacro que, según las autoridades electorales, rompió "récord de participación".

EFE