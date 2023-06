Miles de venezolanos se reunieron en Valera, del estado Trujillo, una ciudad que en años anteriores era chavista, para escuchar a María Corina Machado, influyente líder de la oposición, mientras realizaba un importante anuncio.



Ante la aguda crisis económica, social y política que azota este país, los ciudadanos venezolanos han cambiado de perspectiva y ven en la oposición una posible solución a la incertidumbre que enfrentan. Es por esto que, Machado anunció que se registrará en las elecciones primarias el próximo 22 de octubre y además, presentará su candidatura presidencial el viernes 23 de junio.



"He tomado la decisión más importante de mi vida, y es el siguiente paso para que muchos venezolanos logremos la gran aspiración de derrotar esta tiranía. Por eso, desde aquí, desde Valera, anuncio que he decidido inscribirme en las elecciones primarias", manifestó Machado en Valera.



También, la líder de la oposición dijo: "Aquí está la próxima presidenta de Venezuela".



Machado denunció que el Gobierno de Venezuela le ha prohibido salir del país y, por tanto, acceder a vuelos dentro y fuera de él, pero asegura que eso no le ha impedido conocer su país y ver de cerca las realidades por las que atraviesa.



"Llevo diez años con prohibición de salir del país y desde hace seis no me permiten montarme en un vuelo doméstico. El régimen les ha dicho a las aerolíneas comerciales privadas que si me montan en un avión les quitan la licencia. Yo recorro mi país manejando mi carro. Yo sé lo que está pasando. Hablo con los policías, los militares, trabajadores, transportistas, las amas de casa. Esto se está levantando de una manera inédita", señaló la líder.



El pasado viernes 16 de junio la oposición había anunciado que las elecciones primarias, que decidirán cuál será el candidato que enfrentará a Nicolás Maduro en las elecciones del 2024, se realizarán de manera autogestionada y se darán a partir del voto manual, descartando así el respaldo del órgano electoral, es decir, del CNE.



"Es necesario que Maduro entienda que tanto Venezuela como el hemisferio occidental no van a aceptar que él niegue la opción o el compromiso electoral de 2024. El mundo no lo va a aceptar. Venezuela, tampoco. Lo que está ocurriendo en mi país es grande, quizá no es evidente, lo digo yo que estoy recorriendo el país de punta a punta", expresó en su discurso.



Así mismo, en una entrevista con Caracol Radio, la candidata hizo un llamado a los venezolanos que se encuentran en Colombia para que participen en las elecciones presidenciales del 2024.



"Quiero recordarles a todos los venezolanos que están en Colombia, a que por favor se inscriban para poder votar en las primarias. En mis redes están los datos de la plataforma para que casi tres millones de venezolanos que están en Colombia puedan votar”, dijo la candidata en el programa mencionado.



También afirmó para el programa, en vía a su invitación para sus compatriotas, que: "Esto requiere que la gente sea escuchada y esa es la importancia de las primarias. Esto no puede ser una unión impuesta, desde arriba, en las cúpulas de los partidos. Esto tiene que ser decidido con base a lo que quieren los venezolanos dentro y fuera del país".

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

LAURA CAMILA RAMOS