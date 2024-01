La presión internacional aumenta sobre Venezuela por inhabilitación de María C. Machado

Estados Unidos comenzó a revertir el alivio de las sanciones económicas impuestas a Venezuela debido a lo que consideran el incumplimiento de lo pactado con la oposición en el acuerdo de Barbados firmado en octubre en esa isla y que debía conducir a la habilitación política de varios actores, entre ellos María Corina Machado, la líder opositora que, de postularse a las elecciones presidenciales, le ganaría a Nicolás Maduro por más de 50 por ciento de los votos, según sondeos.



(Además: ¿Por qué Estados Unidos reconoce que las sanciones contra Venezuela no han funcionado?)

A esta acción de la administración de Joe Biden se le suma el rechazo de varios países a la medida tomada por la justicia venezolana contra Machado.



Costa Rica, Chile, República Dominicana, Francia, Panamá, Canadá y Ecuador han cuestionado el proceder de la administración de Maduro. De hecho, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, dijo este martes que no reconocerá el resultado de los próximos comicios en Venezuela, que aún no tienen fecha definida, “ya que no han sido elecciones libres”, y añadió: “No estamos de acuerdo, en lo absoluto (...), de que no haya elecciones libres en Venezuela, pero en este momento no es que no reconocemos el gobierno de Maduro”, dijo en una entrevista con la televisión Ecuavisa.



(Puede leer: Venezuela amenaza a EE.UU. con suspender vuelos de repatriación si impone sanciones)

Facebook Twitter Linkedin

Machado agradeció la "abrumadora" respuesta internacional en rechazo a la ratificación de su inhabilitación política. Foto: EFE / AFP

Quito ya había cuestionado la ratificación de la inhabilitación a Machado, diciendo que esa “decisión es contraria al espíritu de los acuerdos de Barbados, encaminados a facilitar la celebración de elecciones democráticas y transparentes en Venezuela”.



Por su parte, el gobierno de Gabriel Boric en Chile también se ha mostrado del lado de Machado, quien este martes participó como invitada especial en una sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Chile, donde agradeció la postura que ha asumido el Gobierno.



(Además: Venezuela es el país americano más corrupto, según Transparencia Internacional)



“Las respuestas del Gobierno de Chile, debo decir que yo les agradezco enormemente. Fue una declaración oportuna, necesaria y muy significativa por algunas afinidades de orden ideológico”, dilo la líder opositora, que aseguró el lunes que sin ella no habrá elecciones, pues recibió un mandato popular el 22 de octubre, cuando obtuvo 2,2 millones de votos en las primarias de la oposición.



A diferencia de estos gobiernos, el gran ausente regional ha sido Colombia.

“El silencio cómplice del presidente Gustavo Petro frente a los atentados a la democracia que se están cometiendo en Venezuela es inadmisible”, dijo el senador colombiano de oposición David Luna.

Son igual de censurables las declaraciones de Milei en contra de Petro que el silencio de Petro a favor de Maduro. FACEBOOK

TWITTER

“Le gusta posar de líder internacional, pero calla ante las injusticias que cometen sus amigos. Son igual de censurables las declaraciones de Milei en contra de Petro que el silencio de Petro a favor de Maduro”, insistió Luna.



A pesar de la presión, que pudiera conducir a una similar a la del 2019, cuando más de 60 países desconocieron a Maduro, los voceros del régimen insisten en que María Corina Machado no participará en los comicios y que antes del 18 de abril ya habrá fecha de la elección.



(Puede leer: EE.UU. responde a inhabilitación de Machado y revierte alivio de sanciones a Minerven)



Así lo estimó este martes el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien convocó a “todos los precandidatos y precandidatas” presidenciales para elaborar el 5 de febrero el calendario para las elecciones presidenciales, por supuesto, sin Machado.

Facebook Twitter Linkedin

La opositora venezolana María Corina Machado participa en una manifestación con motivo del 66 aniversario del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez Foto: EFE

Sanciones y aislamiento

Justo para el 18 de abril se vencen las licencias otorgadas por EE. UU. a la industria petrolera, que, de prolongarse, permitirían un crecimiento económico de al menos 8 por ciento para Venezuela en 2024, de lo contrario, regresaría una profundización de la crisis económica.



(Le recomendamos: Cómo queda proceso electoral en Venezuela tras confirmarse inhabilidad de María Corina)



Estados Unidos se basa en el acuerdo de Barbados para ejercer presión sobre el gobierno de Maduro, por lo que el lunes revocó una reciente licencia otorgada a Minerven –empresa de oro del país suramericano– que había sido concedida en octubre. Se trata de la licencia general 43, que autorizaba transacciones relacionadas con Minerven.

Facebook Twitter Linkedin

Nicolás Maduro y Joe Biden. Foto: Archivo Particular

La administración de Biden enfatizó que “las acciones de Nicolás Maduro y sus representantes en Venezuela, incluido el arresto de miembros de la oposición democrática y la prohibición de que candidatos compitan en las elecciones presidenciales de este año, son inconsistentes con los acuerdos firmados en Barbados en octubre pasado por representantes de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria”.



(Además: María Corina Machado seguirá con su candidatura presidencial, pese a fallo del Supremo)



En consecuencia, según palabras de Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, Estados Unidos tampoco renovará la licencia general 44, que brinda alivio al sector de petróleo y gas de Venezuela cuando expire este 18 de abril de 2024.



Para Daniel Arias, politólogo venezolano, “estas decisiones de Washington también obedecen al costo político que ha sufrido el gobierno de Joe Biden al ser ridiculizado por sus adversarios políticos en cuanto a sus relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro”.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS