Nadie está sorprendido. En Venezuela no fue una ‘noticia’ la inhabilitación de la opositora María Corina Machado y no porque no sea un suceso, sino que era una jugada previsible, una estrategia que el gobierno de Nicolás Maduro ha aplicado con los años y esta vez no sería la excepción.





(Lea también: El impacto que tendrá la inhabilidad de María Corina Machado en primarias de Venezuela)



Machado, del ala más radical de los factores contrarios al chavismo, ha subido como espuma en las encuestas. Para las elecciones primarias de la oposición en octubre, los últimos sondeos de opinión la ubican con una intención de votos de al menos 50 por ciento.

Ante las presidenciales de 2024, el último estudio de la firma Poder y Estrategia le da 28 por ciento de los votos, encabezando las encuestas. En segundo lugar está el humorista Benjamin Rausseo con 20 por ciento, y un 13 por ciento es para quien resulte ganador en esas primarias. Por lo que el panorama indica que en esos comicios no le iría muy bien a Nicolás Maduro.



Y precisamente esta sería la razón de la ratificación que ha hecho la Contraloría General de la República sobre la inhabilitación de Machado, alegando que si bien tuvo una sanción en 2015, esta ya expiró, pero se le abrió una “investigación patrimonial” por lo que la ciudadana “está inhabilitada para el ejercicio de cualquier cargo público por el periodo de 15 años”.



El organismo afirma que se encontraron “errores” en la declaración jurada de patrimonio de la opositora, además de operaciones bancarias sin justificación y la señala de participar en la “trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez”.



(Lea además: Futuro del oro de Venezuela en Londres vuelve a quedar 'en veremos')



Facebook Twitter Linkedin

Nicolás Maduro presidente de Venezuela Foto: Federico Parra / AFP



A pesar de estos alegatos, “nada de lo que haga el régimen nos sorprende. Todo este tema de las inhabilitaciones, ni me sorprende ni me preocupa”, expresó María Corina Machado, que al momento de conocer la noticia se encontraba en un acto de calle justo en Barinas, lugar de nacimiento de Hugo Chávez.



El mismo estado que en las elecciones de 2021 finalizó con la dinastía de los Chávez escogiendo un gobernador de oposición. Situación que no le gustó al régimen, que inhabilitó al recién electo Freddy Superlano y convocó a una nueva elección que volvió a ganar la contraparte, esta vez con Sergio Garrido, de Acción Democrática.



(Lea además: ¿Debe Venezuela demostrar a la CPI que no ha cometido crímenes de lesa humanidad?)



“Era totalmente previsible y era parte de lo esperado, lo raro era que dijeran que estaba habilitada (María Corina Machado)”, dice el profesor Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello.

Para Alarcón, la preocupación no deberían ser en este momento las inhabilitaciones, pues Freddy Superlano y Henrique Capriles también están sancionados y eso no impide que participen en las primarias. Lo fundamental en este momento —dice el profesor— es que se pueda realizar la elección interna, pues el Gobierno hará lo posible por evitarla.



“Una de las cosas que son predecibles y que podría tratar de hacer es empezar a amenazar a los miembros de la Comisión Nacional de Primarias. También que traten de parar la primaria por una decisión judicial”, explica a EL TIEMPO Benigno Alarcón.

Esta idea no luce descabellada pues el Gobierno sabe que su popularidad no está al tope.



Today's decision to disqualify @MariaCorinaYA from participating in the electoral process deprives Venezuelans of basic rights, and we remain concerned by efforts to remake the National Electoral Council. Venezuelans deserve free and fair elections. https://t.co/BRHG2qNbht — Matthew Miller (@StateDeptSpox) July 1, 2023

En la encuesta realizada por la consultora Poder y Estrategia, Maduro llega al 10 por ciento de intención de votos ante la contienda de 2024 y justo ese escenario hace que “estemos viendo un recrudecimiento de la actuación del Gobierno en términos de su radicalización”, explica a este diario el consultor y analista político Giulio Cellini.



Todo esto porque el Gobierno siente que su reelección se ve comprometida, dice el experto, quien cree que un ejemplo de mecanismos de intimidación es precisamente lo que acaba de ocurrir con el Consejo Nacional Electoral. Sus rectores serán sustituidos “probablemente para incorporar figuras que espanten al elector opositor”.



“Hoy hablan de la inhabilitación de María Corina, mañana podría inhabilitar a cualquier otro que tenga oportunidad de ganar”, dice Cellini, poniendo de ejemplo lo que sucedió en Nicaragua, donde todos los adversarios de Daniel Ortega fueron inhabilitados.



Entonces, ¿cómo queda Maduro frente a sus aliados en la región? A esta pregunta Cellini contesta: “Inclusive aquellos presidentes que son de alguna forma amigos de Maduro están pidiendo que se llegue a un acuerdo político. El mismo Petro en Colombia”.



(En otras noticias: Los casos de estafa en Miami a colombianos que buscan migrar a Estados Unidos)



El Departamento de Estado de Estados Unidos se pronunció ante la decisión de la Contraloría, asegurando que de esta manera se priva a los venezolanos de los derechos básicos.

#Comunicado | Venezuela rechaza el nuevo intento de intromisión por parte del gobierno de EEUU, al pretender fijar posición en relación a distintos aspectos del futuro proceso electoral.#ParlamentarismoDeCalle pic.twitter.com/obpoRkok28 — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) July 1, 2023

“Seguimos preocupados por los esfuerzos para rehacer el Consejo Nacional Electoral. Los venezolanos merecen elecciones libres y justas”, escribió en Twitter Matthew Miller, portavoz del Secretario de Estado.



Unas horas después, la Cancillería de Venezuela también respondió a través de un comunicado, asegurando que “los Estados Unidos no tienen moral ni derecho de opinar sobre los procesos políticos en nuestro país, el cual ha demostrado ampliamente que es soberano e independiente”.



El texto también exhorta a EE. UU. a aplicar “correctivos” a su sistema electoral.

Por su parte, el Parlamento Europeo emitió un comunicado en el que rechazan la medida contra Machado y además no descartan “sanciones para quienes busquen pervertir los resultados del proceso”, refiriéndose a las primarias.



(Le recomendamos consultar: El desmoronamiento del precario crecimiento económico en Venezuela)



Precisamente, las sanciones son el principal malestar del chavismo, que ha pedido el levantamiento de estas, pero EE. UU. ha sido enfático en que se mantendrán hasta que vea avances en democracia y diálogo con la oposición, pero parecen pocos los esfuerzos.

Entrevista con María Corina Machado antes de ser inhabilitada

María Corina Machado, la opositora que busca sacar del poder a Nicolás Maduro en Venezuela María Corina Machado, la opositora que busca sacar del poder a Nicolás Maduro en Venezuela Foto:

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS