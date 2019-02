‘Venezuela libre’, el clamor de Marco Rubio desde Cúcuta

'Venezuela libre’. Ese fue el clamor del senador estadounidense Marco Rubio, quien llegó este domingo a Cúcuta para supervisar cómo avanza la operación para la entrega de más de 200 toneladas de asistencia humanitaria en Venezuela, el próximo sábado.

La presencia en Colombia del congresista republicano, quien es uno de los hombres más cercanos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un contundente mensaje para Nicolás Maduro: la comunidad internacional no descansará hasta que la asistencia humanitaria enviada por varios países, principalmente por Estados Unidos, ingrese a Venezuela, y hasta que regrese la democracia a ese país.

Rubio, quien portaba una gorra con el mensaje de ‘Venezuela libre’, arribó a Colombia en las primeras horas de la mañana, acompañado del embajador de EE. UU. ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, y el congresista republicano Mario Díaz-Balart, para observar cómo avanza la entrega de esas toneladas de alimentos, kits de higiene y medicamentos que están almacenados en una bodega ubicada en el puente internacional de Tienditas, en la frontera, donde el régimen de Nicolás Maduro instaló contenedores para impedir el paso.



Rubio se reunió con Gaby Arellano y Lester Toledo, miembros de la Asamblea Nacional venezolana. En Cúcuta también está el embajador de Estados Unidos en Bogotá, Kevin Whitaker, y el de Colombia en Washington, Francisco Santos.

“Lo que está sucediendo en Venezuela es una crisis hecha por el hombre de proporciones épicas. Un régimen criminal que está dispuesto a morir de hambre y matar a su propia gente antes de que renuncie al poder”, comentó Rubio, quien recorrió la ciudad e ,incluso, estuvo en el puente internacional Simón Bolívar, el principal corredor fronterizo entre Colombia y Venezuela y por donde diariamente ingresan miles de migrantes.



Desde ese lugar, el senador por el estado de Florida dio una rueda de prensa y hasta se comunicó con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, para informarle que estaba en la frontera y reiterarle el apoyo de Estados Unidos para que su país vuelva a la democracia. “Estamos aquí, señor presidente, divididos por un puente que hoy geográficamente divide la libertad y la tiranía, pero yo sé, señor presidente, que muy pronto estaremos parados junto con ustedes en una Venezuela libre”, le dijo Rubio a Guaidó.



Ante los múltiples mensajes del chavismo contra esta asistencia humanitaria –que, incluso, calificaron de cancerígena y están decididos a no dejar ingresar a territorio venezolano–, Rubio hizo un llamado a los militares para que “tomen la decisión correcta” y permitan que el pueblo reciba esa asistencia, ya que, explicó, impedir el paso de esta ayuda es un crimen internacional contra la humanidad.

Marco Rubio portó una gorra con el mensaje "Venezuela libre". Foto: Reuters

“Es desgarrador mirar a Venezuela sabiendo que tenemos suministros para ayudar a los que sufren, pero Maduro no deja que entren. Fuerzas de seguridad venezolanas: permitan la entrada de estas provisiones para salvar vidas, ayudar a sus propias familias y su país”, agregó Rubio.



Y , según lo expresó Guaidó el viernes pasado en una videoconferencia que sostuvo con el presidente Iván Duque, la ayuda humanitaria es de vital importancia. Explicó Guaidó que más de 300.000 personas estarían “condenadas a muerte” sin estas ayudas.



Pero Maduro tomó la iniciativa de la comunidad internacional como una humillación a su pueblo, un “show político” y como los primeros pasos para una invasión norteamericana. “Venezuela no va a permitir el show de la ayuda humanitaria falsa, porque nosotros no somos mendigos de nadie”, aseveró Maduro hace unas semanas.

No obstante, los promotores de la iniciativa insisten en continuar con la entrega pese a las obstrucciones del chavismo.



“Eso implica no solamente utilizar los puentes, también tiene que ser por vía marítima, por vía aérea, pero no puede un usurpador condenar a un pueblo a que se muera de hambre cuando hay países comprometidos en entregar esa ayuda humanitaria”, aseguró el presidente Duque la semana pasada en una entrevista con CNN.



Si bien la visita de Rubio tiene un fin humanitario, que es el ingreso de la asistencia, también es un importante hecho político, pues es un mensaje para Maduro y los venezolanos.



“No importa el tiempo que tome, la democracia va a regresar a Venezuela, y nosotros estaremos junto a ustedes para cada paso, el mundo entero está con ustedes”.

Llegarán más aviones con ayuda

Tras la llegada de los tres aviones estadounidenses a Cúcuta el sábado, ya hay más de 200 toneladas de alimentos, kits de higiene y medicamentos almacenados en una bodega ubicada cerca del puente internacional de Tienditas, en la frontera con Venezuela.



Sin embargo, se espera que la ayuda humanitaria, que la comunidad internacional intentará llevar a Venezuela el próximo sábado, sea mayor, pues varios países anunciaron que en el transcurso de la semana enviarán más asistencia. Aún no es claro cómo será el esquema para movilizarla y hacerles llegar esa ayuda a los venezolanos. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha dicho que ese día, “sí o sí”, ingresarán los suministros. Además, ha pedido a los militares que no se opongan al ingreso de la asistencia

Cúpula militar negocia salida de Maduro

El asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, afirmó que la cúpula militar venezolana ya comenzó a negociar con la oposición de ese país la salida de Nicolás Maduro del poder. “Puedo decir que los generales claves que apoyan a Nicolás Maduro están en conversaciones constantes con la oposición; no es público, pero ellos están negociando”, dijo Bolton en una entrevista a Fox News.

Además, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, confirmó el acercamiento entre el régimen de Nicolás Maduro y Elliott Abrams, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela. “Hemos hecho dos reuniones, de las cuales yo no te puedo dar detalles porque debo respetar la confidencialidad de estas, pero han sido reuniones en las que nos hemos escuchado”, comentó Arreaza. No obstante, dijo que están dispuestos a reunirse “con el diablo” para “defender la soberanía de Venezuela y exigir respeto y lograr un camino de respeto”.



*Con información de Efe-AFP-Reuters