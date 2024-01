'Magnicidio desde Colombia': la denuncia de Maduro para neutralizar a sus adversarios

En su discurso de presentación de Memoria y Cuenta del 2023, el presidente venezolano Nicolás Maduro insistió este lunes en las mejoras económicas que ha registrado el país y las proyecciones para 2024.



Además de anunciar un aumento en las bonificaciones salariales, pasando de 70 dólares a 100 dólares, pero que no son el salario real.

Sin embargo, detrás de los anuncios dejó entrever lo que podría ser el desarrollo político de los próximos meses, esto al denunciar cuatro supuestas conspiraciones que fueron desmontadas el año pasado y que, aseguró, se “organizaron” desde Miami y Colombia, y en las que señaló que estarían involucrados el excanciller del interinato de Juan Guaidó, Julio Borges; el líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, y la candidata opositora a las presidenciales, María Corina Machado.



(Lea además: Nicolás Maduro designa a Álex Saab como encargado de las inversiones en Venezuela)



En medio de un discurso de cinco horas, en el que faltaron datos como el índice de la pobreza en el país, las cifras de homicidios o la producción real petrolera, Maduro aseguró que “estas conspiraciones se han mantenido en silencio” y habían sido detectadas en mayo, agosto, noviembre y diciembre de 2023.



“Se hicieron todas las diligencias de Inteligencia e investigación así como judiciales pertinentes y se desmantelaron”, dijo desde la Asamblea Nacional.



Según el mandatario, el epicentro de estos ataques frustrados fue en la frontera con Colombia y los objetivos, además de él, son el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y otros altos cargos. El objetivo de estas conspiraciones sería “crear caos y conmoción para acortar el proceso de paz, estabilidad y recuperación de Venezuela”, insistió el mandatario.

Excelente discurso del Presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional, el pueblo pudo conocer sobre todos los obstáculos superados y logros conquistados,que nos permite decir que el 2023 fue un año Bueno;ahora vamos con las 7T hacia un 2030 próspero. ¡Venezuela Toda vencerá! pic.twitter.com/30vcLrs2TB — Cilia Flores (@ConCiliaFlores) January 16, 2024

Los exmandatarios colombianos Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque también –según Maduro- formaban parte de las “conspiraciones” porque siguen “actuando de manera secreta e impune contra Venezuela”, aseveró.



Aunque no son nuevas estas denuncias, que se intensificaron luego del atentado de agosto de 2028, cuando un dron explotó a unos metros del jefe de Estado, los analistas creen que ahora, más allá de ser ciertas o no, persiguen el objetivo de neutralizar nuevamente a los adversarios, pues de los acusados solo Machado está en Venezuela.



“La verdadera noticia no es el aumento del bono del salario, sino las que tienen un efecto electoral y político”, le dice a EL TIEMPO el politólogo Daniel Arias.

La verdadera noticia no es el aumento del bono del salario, sino las que tienen un efecto electoral y político. FACEBOOK

TWITTER

“Maduro presentó formalmente ante la Asamblea Nacional la denuncia de cuatro intentos de asesinato, donde acusó directamente a una serie de políticos venezolanos. Estas denuncias van a tener un efecto inmediato ante el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia a la hora de tomar decisiones sobre la habilitación de los candidatos”, explicó Arias.



En este particular, es Machado la perjudicada, pues desde el 15 de diciembre espera respuesta por su inhabilitación. Ese día, tras un anuncio en la red social X de la embajada de Estados Unidos para Venezuela, Machado acudió al Supremo a introducir un recurso sobre su inhabilidad, esto para poder postularse como candidata a las presidenciales del 2024.



(Lea además: Dos décadas de restricciones: más de 400 medios de comunicación cerrados en Venezuela)



Para Ramón Muchacho, exalcalde venezolano en el exilio, el discurso de Maduro “pareciera estar anticipando un fracaso de las negociaciones y justificando inhabilitaciones, puesto que ‘la Machado’ -en alusión a María Corina-, no estuvo ausente de su discurso de más de cinco horas, para responsabilizarla de los intentos de derrocarlo, junto a los López, los Capriles y Julio Borges”.



Para Muchacho, el discurso de Maduro se puede resumir en: “mentiras, falsas promesas y amenazas”.

Facebook Twitter Linkedin

Nicolás Maduro y Álex Saab durante la memoria y cuenta del mandatario. Foto: EFE

Con respecto a las amenazas, para Arias no se puede perder de foco que es un informe destinado a castigar o enfrentar a los partidos políticos que tuvieron la victoria electoral del año 2015 en la Asamblea Nacional y que va a ser presentado por el diputado Pedro Infante, del Partido Socialista Unido de Venezuela.



“Y si a eso le sumamos los cuatro intentos de asesinato presentados por el presidente, no cabe duda de que podemos estar ante una especie de barrido o purga político-militar que tendría profundos efectos políticos y electorales”, insiste el politólogo.



Ahora bien, es necesario ver cuál será la postura de Estados Unidos, país que aún mantiene 930 sanciones contra Venezuela, según denunció el mismo Maduro, alegando además que las medidas han sido responsables de la pérdida de 323 mil millones de dólares por ingresos petroleros.



(Lea también: Las inquietudes que rondan el calendario electoral en Venezuela de cara al 2024)



La administración de Joe Biden ha relajado algunas sanciones que han incidido en la economía nacional, permitiendo mejores números, como una inflación de 2,9 por ciento para el mes de diciembre y un crecimiento de 5 por ciento el año pasado, según los mismos datos aportados en la rendición de cuentas de Maduro.



Así que Washington tendrá un papel fundamental en el contexto político venezolano.



Maduro, por el momento, ya obtuvo una victoria sobre Biden al tener de vuelta al empresario colombiano Álex Saab, quien estaba preso en Estados Unidos acusado de ser el testaferro del mandatario venezolano y ahora nombrado presidente del Centro de Inversiones de Venezuela.



Las negociaciones de Barbados con la oposición podrían quedar debilitadas según los nuevos pasos que dé el chavismo, “dada la interpretación radical que se ha dado el día de hoy”, justificó Arias.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS