Maduro y Guaidó, en sintonía: ambos dicen estar 'listos' para negociar

No es el diálogo que se espera, pero el cuestionado mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y el líder opositor Juan Guaidó –reconocido como presidente encargado de Venezuela por 60 naciones del mundo– han estado hablando indirectamente, a través de declaraciones públicas, sobre la posibilidad de iniciar un nuevo proceso de negociación con ayuda de la comunidad internacional. Y todo indica que podría concretarse.

Guaidó fue el primero en poner el tema sobre la mesa al presentar, este martes, lo que denominó como Acuerdo de Salvación Nacional. Entre otras cosas contempla, como incentivo, el levantamiento progresivo de sanciones, un anhelo que el régimen no ha escondido y que, según distintos analistas, le ha impulsado a hacer varias “concesiones” en las últimas semanas.



(Le puede interesar: Venezuela: Leopoldo López denuncia 'persecución' de Maduro)



Desde el momento en que hizo el planteamiento, Guaidó, sin embargo, manifestó desconfianza en su contraparte. La primera respuesta de Maduro, que no demoró en aparecer, el mismo martes, de hecho, no fue tan esperanzadora.

El líder opositor Juan Guaidó. Foto: AFP

“Si él (Guaidó) quiere dialogar, si él quiere recapacitar, bienvenido. Pero él tiene que incorporarse a los diálogos que ya están en curso”, dijo el cuestionado mandatario venezolano, al referirse a las conversaciones que adelanta con otros sectores de la oposición.



“Maduro no va a querer. Tenemos que poner la presión suficiente, incentivos suficientes para lograr el acuerdo. Estamos partiendo de esa premisa, estamos en dictadura”, insistió Guaidó el miércoles, en una rueda de prensa, al tiempo que dejaba nuevamente la pelota del lado de Maduro: “Nosotros estamos listos (…). Las trabas las pone la dictadura”.



Para analistas como Carmen Beatriz Fernández parecía poco probable que Maduro cambiara la postura expresada en la noche del martes a menos que, efectivamente, existieran presiones internacionales, o se cambiara al mediador, supeditando a Guaidó al reconocimiento del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).



“Aunque Maduro lo desestime y lo pretenda igualar al resto de actores políticos, no cabe duda de que Guaidó sigue siendo el presidente que reconoce prácticamente todo Occidente, ese hecho creo que es ineludible. Si hubiera presiones internacionales, yo creo que Maduro no tendría más remedio que aceptarlas”, dijo Fernández a este diario.

El líder del régimen Chavista, Nicolás Maduro. Foto: AFP

Pero el miércoles, horas después de la rueda de prensa de Guaidó, Maduro sorprendió con un anuncio: “Estoy de acuerdo, con la ayuda del Gobierno de Noruega, la Unión Europea, el Grupo de Contacto, cuando quieran, como quieran, donde quieran, para reunirme con toda la oposición”.



En su rueda de prensa del miércoles, Guaidó había adelantado que entre los facilitadores que estaban considerando para este proceso estaba precisamente Noruega, aunque acotó que hacían falta "otros garantes".



Las dos partes, ahora, parecen estar en la misma página. E, incluso, han comenzado a adelantar “compromisos” que deben salir de esa eventual mesa de diálogo, como lo hizo el presidente del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez al pedir que “nunca más” se soliciten intervenciones militares ni "agresiones" a la economía.

En cuanto a la comunidad internacional, la tercera parte de la negociación, Guaidó dijo haber hablado con su principal aliado, los Estados Unidos, y otros, y aseguró que respaldaban un proceso de negociación que lograra una solución.



(En otras noticias: Venezuela: la cautelosa reacción de EE. UU. tras nuevo CNE)



Con un mensaje en Twitter, la subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Julie Chung, lo confirmó este miércoles: “La solución a la crisis es un acuerdo comprensivo que lleve al resultado que (los) venezolanos merecen”.



Por otro lado, y en medio de estos intentos de diálogo, el nuevo Consejo Nacional Electoral anunció ayer que Venezuela tendrá elecciones de alcaldes, gobernadores, legisladores del concejo legislativo y concejales, el 21 de noviembre de este año.

