Maduro se compromete a brindar 'todas las garantías electorales' de cara al 2024

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó que se está trabajando con la oposición en la firma de un acuerdo que comprende lo político y que brindará las garantías electorales para las presidenciales de 2024.



"Activamos y reactivamos las garantías electorales que nuestra constitución da", dijo el mandatario este lunes en su programa Con Maduro +. También hizo referencia a que se ha intentado "manipular" lo que hay detrás del acuerdo e instó a las partes a respetar y tener palabra.

"Estamos a las puertas de iniciar una ronda de acuerdos con las oposiciones. Los acuerdos serán beneficiosos para las venideras elecciones", resaltó Maduro.



De manera formal, ambas partes vuelven a dialogar desde noviembre de 2022. Desde entonces han habido conversaciones y acercamientos, incluso auspiciados por países como Colombia y Francia.



Fuentes de la oposición insistieron en que el Gobierno llegaba a este acuerdo para obtener el levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos, pero el oficialismo insiste en que se trata más de un acuerdo en otras áreas.

Presidente @NicolasMaduro ante las manipulaciones del @elpost sobre los posibles acuerdos entre el gobierno Bolivariano y la Plataforma Unitaria fija posición: “A la mentira no te vistas que no vas” pic.twitter.com/SfH4q7VcRJ — Alfred Nazareth (@luchaalmada) October 16, 2023

"Estamos a punto de firmar acuerdos beneficiosos para la paz del país, beneficiosos para las venideras elecciones, todo en el marco de ley y la Constitución. Se deben evitar las especulaciones", insistió Maduro.

Volvemos a las negociaciones con la firme disposición de lograr consensos que nos permitan continuar con la agenda acordada por el bienestar de millones de venezolanos. https://t.co/DXoFDMo5Wn — Stalin González (@stalin_gonzalez) October 16, 2023

El mandatario también agregó que ha sido un proceso de "conversaciones globales sobre un conjunto de temas", y que no se puede filtrar información que ponga en riesgo los acuerdos. "Si vamos a conversar y hemos llegado a acuerdos, no puedo filtrar información y sacarla mintiendo, porque estás rompiendo el acuerdo", destacó.



Aunque Maduro siempre ha insistido en que existen garantías electorales en el país, es la primera vez que aparece un compromiso de este tipo, del cual se conocerán detalles este martes cuando se firme el acuerdo o no en Barbados.



Estados Unidos ha insistido en varias peticiones como elecciones libres y justas, liberación de presos políticos y la eliminación de inhabilitaciones a los opositores, además de la observación internacional.



El Gobierno, por su parte, ha solicitado en reiteradas oportunidades el levantamiento de las sanciones que permita descongelar fondos de Venezuela en el exterior. En noviembre se llegó al acuerdo de entregar 3.000 millones de dólares del dinero de Venezuela en cuentas del exterior, monto que no ha sido otorgado

ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS