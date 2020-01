Maduro replica a Duque que sigue presto a abrir consulados en Colombia

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le replicó este jueves al mandatario de Colombia, Iván Duque, que sigue dispuesto a reabrir los consulados en su país y criticó que haya puesto como pretexto para no hacerlo la violencia en la nación petrolera.

"Estoy listo para abrir los consulados de Venezuela y Colombia ya, las relaciones internacionales, las relaciones entre países vecinos no pueden regirse por ideologías, por extremismos ideológicos, tienen que regirse por intereses de Estado, tenemos que ser estadistas,", aseguró Maduro en un acto en que conmemoró el primer aniversario de una misión del Gobierno para embellecer su país.



(Podría leer: Santos pide tender puentes con Venezuela)



Maduro había propuesto este miércoles a Duque retomar la relación consular entre los dos países tras la detención en Maracaibo de la excongresista colombiana Aida Merlano, prófuga de la justicia de su país.

A su propuesta, el presidente colombiano le respondió: "El dictador fue el que los expulsó (a los diplomáticos colombianos) y el que rompió las relaciones, que ahora no venga a presentarse como una palomita, él sabe perfectamente cómo ha procedido contra Colombia".



"Hoy en día nosotros vemos que hay muy pocas garantías en Venezuela para la prestación de servicios consulares y otros servicios, sencilla y llanamente por la constante violencia que hay, por parte de la dictadura, frente a muchos países que han marcado una línea de rechazo hacia la dictadura", dijo en referencia al Gobierno de Maduro.



Ante eso, Maduro aseguró que es apenas "una justificación" porque "entonces tendrían que cerrar los consulados de todos los países del mundo en Colombia, de acuerdo a esa lógica".



(Puede leer: Interpol Venezuela oficializó a Colombia la captura de Aída Merlano)



"Yo pregunto: ¿dónde hay violencia en Venezuela o en Colombia? ¿Dónde hay paramilitares y guerrilla y una guerra de 60 años? ¿Dónde matan a un dirigente social y de derechos humanos por día? En Colombia", afirmó. "¿Dónde producen toda la droga que se va a Estados Unidos y Europa? ¿Dónde están las bases militares de Estados Unidos en Suramérica?", agregó Maduro.



Frente a esta situación, recordó que en Venezuela está presa la excongresista que "fue capturada legalmente por una solicitud de Interpol Colombia", por lo que "ahora el Gobierno de Colombia tendría que iniciar como siempre todos los países hacen los procedimientos legales para solicitar su extradición".



"Y el Gobierno de Colombia de Iván Duque no quiere que sea extraditada, esa es la verdad, se lo digo a Colombia, no quiere la extradición", concluyó.



EFE