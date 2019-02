Maduro rechaza ultimátum europeo y descarta elecciones presidenciales

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó el ultimátum europeo descartando nuevas elecciones presidenciales, al tiempo que dijo apoyar la próxima reunión de un grupo de contacto internacional, en una entrevista con la cadena española La Sexta divulgada este domingo.

A poco de cumplirse la medianoche de este domingo el ultimátum dado por varios países europeos para que convoque elecciones, Maduro afirmó que no dará su "brazo a torcer por cobardía frente a las presiones".



"¿Por qué la Unión Europea le tiene que decir a un país del mundo que ya hizo elecciones que tiene que repetir sus elecciones presidenciales, porque no las ganaron sus aliados de derecha?", se preguntó Maduro, entrevistado en Caracas por el periodista Jordi Évole.



Las declaraciones de Nicolás Maduro se dan luego de que España, Francia, Alemania, Reino Unido, Portugal y Holanda le dieran el ultimátum y le advirtieran que de no cumplir reconocerán al autoproclamado mandatario interino de Venezuela Juan Guaidó, quien ya cuenta con el respaldo de Estados Unidos y varios países latinoamericanos.

"Tratan de acorralarnos con ultimátums para obligarnos a ir a una situación extrema de enfrentamiento", denunció Maduro, quien insistió en su propuesta de elecciones anticipadas del Parlamento, dominado por la oposición.



Por otro lado, Maduro dijo apoyar la "buena iniciativa" de un grupo de contacto internacional integrado por la Unión Europea y países latinoamericanos como Uruguay y México, que busca "fomentar un proceso político y pacífico" para salir de la crisis venezolana y que sostendrá su primera reunión el 7 de febrero en Montevideo.



"Yo apoyo esa conferencia. (...) Apuesto a que de esa iniciativa surja una mesa de negociaciones, de diálogo entre los venezolanos, para resolver nuestros asuntos, para agendar un plan, una ruta de solución de los problemas de Venezuela", dijo

Maduro.



Durante la entrevista, el mandatario le envió un mensaje a Guaidó: "Que abandone la estrategia golpista, que si quiere aportar algo, se siente en una mesa de conversación cara a cara" con el gobierno de Maduro.



Guaidó ya ha dicho que no se prestará a diálogos "falsos" que den oxígeno al gobierno y que los venezolanos "seguirán en las calles hasta que cese la usurpación" de

Maduro.



Guaidó se autoproclamó el 23 de enero luego de que el Congreso declarara a

Maduro "usurpador" tras asumir el 10 de enero un segundo mandato que considera ilegítimo -igual que parte de la comunidad internacional- por resultar de comicios "fraudulentos".



AFP