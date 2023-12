‘Maduro quiere reeditar la escaramuza del general Galtieri con Las Malvinas’

Antonio Ledezma es una de las principales figuras de la oposición venezolana. Actual coordinador del Consejo Político Internacional de la candidata presidencial María Corina Machado, lleva décadas de actividad política.

Fue gobernador de Caracas, al igual que diputado y senador. En 2008, durante el mandato de Hugo Chávez, resultó elegido alcalde metropolitano de la gran Caracas tras vencer al candidato oficial, volviendo a ganar en los comicios municipales de 2013. A mediados de la década pasada, y tras múltiples ataques del régimen de Nicolás Maduro, que intentó minar su autonomía como mandatario, fue detenido y pasó casi tres años en prisión, de la que logró escapar.



Residente en España, ha recibido numerosas distinciones como el Premio Sajarov, otorgado por el Parlamento Europeo. Desde el exilio habló con EL TIEMPO sobre el caso de Guyana y la coyuntura en Venezuela.



¿Qué tan sorpresivo le resultó lo hecho por Nicolás Maduro respecto a Guyana?

De Maduro podemos esperar cualquier cosa porque nuestra nación está en manos de un fanfarrón que, lejos de actuar como un estadista, es el típico caudillo estrafalario que no repara en usar cualquier táctica con tal de tratar de salir de un atolladero. Propicia este sainete a conciencia de que el territorio en reclamación ha sido puesto en riesgo tanto por él como por Hugo Chávez.

¿Por qué?

Fue Hugo Chávez quien incorporó a Guyana a Petrocaribe desde 2007, fue Hugo Chávez el que fue allá y anunció que Venezuela no se iba a oponer a nada que impidiera el desarrollo de Guyana y fue permisivo para que las autoridades de ese país iniciaran una serie de proyectos muy sensibles en el tema de la minería y de la energía. Todo eso para tratar de comprar adeptos del Caribe y mantener una mayoría en el seno de la OEA. Y Maduro era el canciller de Chávez, el operador de su política internacional. De manera que cuando se entregaron bloques para exploración de miles de kilómetros cuadrados de extensión a Exxon, Shell y otras compañías ni dijeron ni pío, como decimos en criollo los venezolanos. Por eso lo que se está haciendo ahora es algo ridículo. Hay claramente un ardid.

Simpatizantes del chavismo participan en una marcha durante el cierre de campaña para el referéndum sobre la defensa del territorio de Esequibo. Foto: AFP

¿En qué consiste?

Busca, a través de un referendo fracasado, eclipsar la hazaña histórica que protagonizamos los venezolanos el pasado 22 de octubre. Pretende sacar del radar el nombre, la imagen y el grito de lucha de María Corina Machado cuando dice “hasta el final”. Trata de entretener a ese 10 por ciento de población chavo-madurista que lo respalda y comienza entonces a pegar estos gritos anunciando una supuesta lucha o guerra con Guyana. Abandona el escenario en el cual nos corresponde defender nuestros derechos. Me refiero a todas las pruebas históricas que tiene Venezuela para evidenciar que el laudo arbitral suscrito en París en 1899 es nulo de toda nulidad y es absolutamente factible acudir a la Corte Internacional de Justicia, algo que está establecido en el Acuerdo de Ginebra que suscribió la representación diplomática venezolana en 1966. Esa es la verdad en relación con este debate sobre el Esequibo.

¿Sostiene que la motivación de lo sucedido es la situación interna de Venezuela?

Maduro quiere reeditar el triste y lamentable episodio del general Galtieri de Argentina cuando montó aquella escaramuza con Las Malvinas y terminó como sabemos. Peor es constatar que ha favorecido los intereses de Guyana en una zona en reclamación en donde podría haber más de 30.000 millones de barriles de petróleo y yacimientos de gas de gran volumen. Lo que le correspondería a Venezuela con un gobierno serio y democrático es apelar a una política de Estado como la que llegamos a tener. Todo eso naufragó por tratar de financiar un proyecto geopolítico que trajo lamentablemente las malas consecuencias que vemos: una economía arruinada, un aparato productivo moribundo y un deslave humano que ya supera los ocho millones de compatriotas que están desperdigados por todos los continentes.

¿Considera que esta es una estrategia orientada al aplazamiento de las elecciones?

Sin duda alguna, Maduro confirma con esta última escalada de hostigamientos que no quiere cumplir los compromisos asumidos en el proceso de diálogo que tuvo su más reciente manifestación el 16 de octubre en Barbados. Allí el régimen habló de la liberación de presos políticos, civiles y militares, cosa que no ha hecho. Más bien sigue moviéndose la puerta giratoria porque liberan a tres, pero después encarcelan a cinco a seis y al mismo tiempo disparan todo tipo de torpedos a la línea de flotación del equipo de María Corina Machado, que es la candidata presidencial designada por los venezolanos que participamos en las elecciones primarias del pasado 22 de octubre.



La líder opositora María Corina Machado y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: EFE y AFP

¿Qué otros compromisos han incumplido?

El de respetar los mecanismos que cada sector político definiera para la selección de su respectivo candidato presidencial. Hicimos las primarias a pesar de todos los vaticinios que indicaban que no se iban a realizar, de decir que la gente estaba acusando apatía y de las operaciones para meterle miedo. Pues bien, la gente participó, superó y votamos más de 2,4 millones de venezolanos que escogimos a María Corina. Nuestra posición es la de promover una salida electoral y la comunidad internacional nos dice que para eso tenemos que dialogar. Hemos participado en 14 diálogos y ya vamos por el número 15 en el que todavía hay una lucecita al final del túnel.

¿Qué se necesita para que haya salida?

Que desmonten la alambrada de púas de las inhabilitaciones. María Corina Machado no está inhabilitada por ninguna parte. Eso es un truco legalista, una arbitrariedad que ellos pretenden legitimar. A ella no le ha llegado ni siquiera un papelito a su casa ni a su oficina diciéndole que está inhabilitada. Sobre ella no pesa ninguna sentencia definitivamente firme. Cualquier invento, cualquier truco no tiene fundamento. Además, habría que hablar de unas elecciones libres y soberanas, sin presos políticos, sin persecución política. A mí, por ejemplo, no les bastó la persecución que me hacían dentro de Venezuela, hasta que logré autoliberarme el 16 de noviembre del año 2017. En agosto pasado, Maduro pidió mi extradición bajo la acusación de que yo soy un traidor a la patria y dos días después unos policías en Caracas reventaron las puertas e invadieron el apartamento donde nacieron mis hijas, que es propiedad de mi esposa. A pesar de eso, seguimos insistiendo en una solución democrática y pacífica.

¿Cómo califica la actuación de la administración Petro frente a la situación en Venezuela?

Es innegable que entre Petro y Hugo Chávez siempre hubo una relación estrecha que se ha mantenido con Maduro. Yo le diría al Presidente de Colombia que haga uso de esa influencia para que lo convenza de que se mida en una elección con María Corina Machado. Los asesores de Maduro acaban de publicar una encuesta según la cual su respaldo asciende al 60 por ciento de los electores. A su vez, el Consejo Nacional Electoral sostiene que en ese referendo sobre el Esequibo habrían votado más de 12 millones de venezolanos. Me pregunto, si tiene esos números, ¿cuál es el miedo a medirse con María Corina Machado? En cambio, lo que veo es una nueva oleada de detenciones. Al que promueve las elecciones lo meten preso, pero, en cambio, a Tareck El Aissami, quien se robó a Pdvsa según el propio régimen, no aparece. En resumen, detienen arbitrariamente personas que no están en ninguna conspiración ni nada que tenga que ver con violencia, pero a los criminales no.



¿A qué se refiere?

Maduro sigue protegiendo los campamentos que tiene el Eln en el país; sigue protegiendo a los grupos de Hezbolá que explotan recursos en el arco minero; sigue protegiendo a los ‘pranes’ (cabecillas) de las cárceles; sigue teniendo relación con carteles de narcotraficantes, como el de Jalisco o el de los Soles. Un informe muy serio sostiene que el 61 por ciento del territorio venezolano está bajo el control de grupos ilegales.

¿Por qué Colombia necesita ayudar a que exista una solución democrática en Venezuela?

Porque esta tragedia de una u otra manera retumba en Colombia.

¿Qué elementos tiene esa tragedia?

Este es el momento donde vemos a un régimen en medio de un colapso moral que no tiene nada para mostrar en materia de gestión. Lo que registramos es una caída brutal de más del 75 por ciento en la economía; la inflación más alta del mundo; una devaluación espantosa que ha pulverizado el salario de los trabajadores. Más de 100.000 educadores han desertado en los últimos meses del sistema de enseñanza porque los salarios son paupérrimos y no superan los 10 dólares al mes. El salario promedio de todos los venezolanos que están en el mercado de trabajo es equivalente a cuatro o a cinco dólares. Los hospitales sencillamente no funcionan sino para que el que tiene dinero. El nuestro es un país con reservas hídricas excepcionales, pero en el cual buena parte de la población no recibe agua potable porque los acueductos han colapsado. A pesar de una capacidad instalada de 36.000 megavatios de origen termoeléctrico e hidroeléctrico, hay apagones constantes. Somos una nación petrolera por excelencia, pero la gente tiene que hacer colas para comprar gasolina.

¿Qué hay rescatable de la situación?

Durante mucho tiempo se nos dijo que nuestro problema era que la oposición estaba muy atomizada. La buena noticia es que eso lo resolvimos: hay una candidata legitimada, y no por un grupo, no por un cenáculo, ni por haberse sacado ese certificado de la copa de un sombrero, estamos hablando de una candidata presidencial elegida en una consulta popular. Esa es una historia positiva que se comienza a escribir de ahora en adelante.

¿Qué cree que va a suceder el año que viene?

Nosotros vamos con todo a defender esa ruta electoral. Somos optimistas porque contamos con un pueblo entusiasmado y con esperanzas. Pero además tenemos una buena timonel que nos va a llevar a puerto seguro y a eso se suma a la comprensión de una comunidad internacional que entiende que nosotros solos tampoco podemos. Seguiremos luchando contra un régimen autoritario que definimos como una corporación criminal.



RICARDO ÁVILA

ANALISTA

EL TIEMPO