Maduro quiere USD$ 500 millones de la ONU para repatriar venezolanos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este jueves en la noche que pedirá 500 millones de dólares a la ONU para repatriar a los inmigrantes venezolanos que así se lo han solicitado.

"Lo invito, venga a Venezuela, le voy a solicitar que me consiga 500 millones de dólares, para traerme (...) a todos los inmigrantes que se fueron de Venezuela que quieran regresar, todos quieren regresar", dijo Maduro dirigiéndose al exvicepresidente de Guatemala Eduardo Stein, nombrado representante especial de la ONU para los refugiados y migrantes de Venezuela.

El mandatario dijo que con ese dinero pagará los aviones para el regreso de los inmigrantes. "Necesitamos una flota de aviones para traerlos, no me los voy a traer a pie", acotó el presidente, que indicó el martes que evalúa si hay condiciones de seguridad para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas a fines de septiembre, al insistir en su denuncia de planes para asesinarlo. "A mí me tienen en la mira para matarme", señaló, sin responsabilizar a nadie en particular.



En reunión con su gabinete económico, Maduro aseguró no recordar el nombre de Stein, a quien definió como "una especie de inspector, fiscal, policía de la inmigración venezolana".

Con plásticos y carpas, inmigrantes venezolanos montaron este refugio. Denuncian presencia de avivatos en la zona. Foto: Mauricio León / EL TIEMPO



El mandatario asistió por última vez a la Asamblea General de la ONU en 2015. En 2016 fue representado por su entonces canciller, Delcy Rodríguez, y el año pasado por el sucesor de ésta, Jorge Arreaza.



El gobierno de Maduro activó el plan "Vuelta a la patria" para facilitar el regreso en aviones o autobuses de venezolanos que emigraron a otros países de la región. Según el oficialismo, unas 3.000 personas lo han hecho.



Alrededor de 2,3 millones de venezolanos (7,5% de la población de 30,6 millones) vive en el exterior, de los cuales 1,6 millones han emigrado desde 2015, cuando empeoró la crisis en medio de una hiperinflación que pulveriza los salarios, según la ONU.

Colombia espera apoyo de UE en crisis migratoria

El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, confió también el jueves en que la Unión Europea (UE) otorgue un apoyo adicional ante la crisis migratoria sin precedentes que afronta Colombia por la salida de venezolanos que huyen de la precaria situación que vive su país.



"Nunca habíamos vivido en Latinoamérica una crisis migratoria de semejante magnitud y la perspectiva que hoy se tiene es que esa crisis migratoria siga incrementándose en los próximos meses, porque la causa que la origina sigue aún existiendo", explicó Trujillo en un encuentro con un grupo de medios en Bruselas.



El canciller se reunió esta semana con diferentes comisarios europeos y con la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, a quienes expuso el desafío al que se enfrenta su país para atender a los migrantes venezolanos. "La respuesta de la Unión Europea ha sido muy positiva.

34 gerentes de supermercados, arrestados

El mandatario también comentó que 34 gerentes de supermercados fueron arrestados por, supuestamente, ocultar productos e incrementar los precios, en una última ofensiva del Gobierno contra las empresas en medio de una severa recesión económica.



"Tuvimos un grupo de supermercados que les escondió los productos a la gente y que les empezó a cobrar el precio que les dio la gana, 34 gerentes de grandes supermercados están tras las rejas procesados por violar la ley", dijo el líder del régimen venezolanos.



"Unos dicen una cosa y vienen los supermercados y dicen otra (...) qué excusas tienen para no cumplir con el abastecimiento y los precios acordados", declaró Maduro, llamando a los venezolanos a denunciar precios "injustos" para evitar "ser robados".

Medios locales informaron que muchos de los gerentes arrestados trabajan en Central Madeirense, una cadena de supermercados fundada hace unos 70 años por inmigrantes portugueses.



Algunos propietarios de tiendas que dudan que el Gobierno cubra los nuevos salarios han tratado de ajustar sus cuentas aumentando precios y despidiendo a sus empleados, lo que impulsaría un éxodo masivo que ya suma más de 2 millones de personas.



Economistas dicen que las reformas de Maduro no abordan los problemas de raíz de Venezuela, como el control del tipo de cambio y la creación excesiva de dinero, lo que afirman podría desestabilizar aún más la economía venezolana.



REUTERS