Aunque según la Constitución venezolana en 2024 deben realizarse las elecciones presidenciales, este jueves Nicolás Maduro volvió a poner en duda la fecha, algo que ya han hecho otros chavistas como Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).



(Lea también: ¿Cómo podría influir captura de Pulido en posible sentencia contra Álex Saab?)



“No sabemos si van a hacer este año o el próximo. Guárdeme ese secreto ahí”, dijo el mandatario desde el Palacio de Miraflores, durante un acto de celebración por los 21 años del "retorno" de Hugo Chávez, tras el golpe de Estado de abril de 2002.



Maduro insistió en que los opositores “pretenden disfrazarse de demócratas” para presentarse como candidatos en las elecciones presidenciales.





(Lea además: Venezuela: las obras que tienen 'desaparecidos' 300.000 millones de dólares)



“Algunos han sobrevivido al pasar de los años. Algunos andan prófugos de la justicia en el exterior. Después de haber participado en corruptelas, en golpes de Estado en los últimos años, en crímenes. Andan huyendo en el exterior. Algunos se disfrazan de precandidatos. Y precandidatas“, enfatizó.





Contra Estados Unidos

Maduro también cuestinó declaraciones recientes de voceros estadounidenses sobre el diálogoc con la oposición y frente a los rumores de una posible detención del líder opositor Juan Guaidó.



“Ayer un vocero gringo salió a amenazar a Venezuela. Salió a decir que si Venezuela no avanza en los diálogos políticos con el sector bandido, corrupto y vende patria de la Plataforma Unitaria, ellos tomarían represalias y sanciones contra nuestro país. Yo le digo al vocero gringo: ¡vocero gringo, lárgate bien al carajo porque a Venezuela se respeta! No aceptamos amenazas del Gobierno de los Estados Unidos. Aquí estamos de pie por esfuerzo propio y seguiremos avanzando por esfuerzo propio. Venezuela no acepta amenazas de nadie”,

Más noticias en EL TIEMPO

No es solo Pdvsa: estas son las acusaciones contra Álvaro Pulido, socio de Saab

Dolarización y beneficios para unos pocos: la realidad de la 'Venezuela Vip'