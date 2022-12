Ha pasado casi una semana luego de que los representantes del gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana firmaran un acuerdo en México en el que el sector oficial logró el desbloqueo de 3.000 millones de dólares. A su vez, Estados Unidos concedió licencias a la petrolera Chevron para operar en Venezuela.



(Lea también: Venezuela: el desigual crecimiento económico entre clases sociales)



Estos acuerdos son parte de la mesa de negociación entre ambas partes, la cual había sido instalada en México y suspendida hace un año. La oposición ha insistido en elecciones libres y con condiciones mientras que el gobierno en el levantamiento de sanciones y la devolución de activos venezolanos en el exterior.

Con estos primeros pasos, muchos se preguntaban sobre los beneficios para la oposición ante una aparente victoria del gobierno en este proceso, que ahora exige más levantamiento de sanciones para dar paso a un proceso electoral, el cual según la Constitución, corresponde en 2024.



(Lea además: ¿Por qué Maduro es el gran ganador tras reinicio de diálogo con la oposición?)

Nosotros queremos unas elecciones libres de sanciones. FACEBOOK

TWITTER

"Nosotros queremos unas elecciones libres de sanciones", respondió este miércoles Maduro durante una rueda de prensa con medios internacionales.



"¿Elecciones libres quieren? ¿Justas y transparentes? Elecciones libres de sanciones, libres de medidas coercitivas unilaterales, que las quiten todas, que se las lleven todas para ir a unas elecciones frescas, bonitas", sentenció.

Chevron no es suficiente

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró como un paso en la "dirección correcta" la autorización de Estados Unidos al gigante energético Chevron para operar en el país caribeño, aunque dijo que "no es suficiente", pidiendo levantar por completo las sanciones de Washington.



Las licencias del gobierno estadounidense "sin lugar a dudas van a la dirección correcta, aunque no son suficientes para lo que exige Venezuela, que es el levantamiento completo de todas las medidas coercitivas unilaterales sobre la industria petrolera", expresó Maduro en una rueda de prensa.



Chevron fue autorizado el sábado a retomar sus actividades en las cuatro empresas conjuntas que tiene con Petróleos de Venezuela (Pdvsa), aunque el Departamento del Tesoro aclaró que la estatal no deberá recibir ingresos por las ventas de la compañía estadounidense.

ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS*Con información de AFP

Más noticias

Nicolás Maduro y su sorpresivo regreso a la escena internacional

Grupo de trabajo del Foro de São Paulo se reunirá en Venezuela