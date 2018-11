Maduro no permitirá la entrada de grupos armados colombianos a su país

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este jueves que neutralizará a cualquier grupo armado que ingrese desde Colombia a su país y pidió a este país vecino retomar diálogos de paz. El mandatario tomó la decisión luego de la muerte de tres agentes castrenses en el estado de Amazonas (sur) el pasado domingo.



"He ratificado instrucciones (...) de no permitir, de no tolerar, de combatir, neutralizar cualquier grupo armado que entre de Colombia a territorio venezolano", señaló Maduro en una alocución transmitida en cadena obligatoria de radio y televisión.

"Así les digo a todos los grupos armados, vayan hacia su destino en Colombia, pero aquel grupo armado que esté, que ingrese por territorio venezolano, encontrará de frente" a la Fuerza Armada del país, añadió.



Maduro, en su cuenta de Twitter, también insistió este viernes en pedir a Colombia que retome los diálogos de paz con la guerrilla Ejercito de Liberación Nacional (ELN), al tiempo que señaló que su país es víctima del conflicto interno que atraviesa la nación vecina.

Con la moral que nos da nuestra vocación libertaria y bolivariana, llamo al gobierno colombiano a retomar los diálogos de paz. Los venezolanos somos víctimas de ese conflicto interno, por ello, seguimos dispuestos a trabajar de forma activa por la paz en Colombia. ¡Es necesario! — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 9 de noviembre de 2018

El domingo, tres miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) murieron tras enfrentarse a integrantes de una banda paramilitar, según informó entonces el Gobierno, en un acto de represalia por la captura de varios integrantes de su grupo. En el suceso también resultaron herido otros 10 miembros de la GNB.

Maduro calificó este jueves el suceso como un "incidente grave", y aseguró que "Venezuela sigue siendo víctima de la guerra" en el vecino país. "Este año hemos tenido más de quince incidentes en la frontera" con Colombia, explicó. Indicó además que pidió "reforzar todas las medidas de inteligencia" para dar con los responsables del ataque.



Esta misma jornada, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, pidió a los militares tener mano firme y no dudar en emplear las armas cuando se vea agredida la "integridad territorial" del país.



Padrino López hizo énfasis en la "violencia que proviene de Colombia", sin señalar a ninguna banda armada específica, y dijo que Venezuela no puede "permitir" que se instale en su territorio.

El ministro ya había advertido el martes que Venezuela no renunciará a su "poder ofensivo" para "hacer respetar" su soberanía, en declaraciones en las que también lamentó no haber podido intercambiar información con Colombia tras el ataque. Con todo, Colombia manifestó que facilitará a Venezuela "toda la colaboración" necesaria para asegurar el castigo de los responsables del asesinato de los miliares.



La oposición venezolana acusó por la muerte de los militares a la guerrilla colombiana Ejercito de Liberación Nacional (ELN), y pidió al Gobierno de Maduro que cumpla "con el deber de asegurar la soberanía" de la nación.



