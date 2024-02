Maduro llama a la Fuerza Armada a mantenerse 'alertas y preparados para lo que salga'

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este miércoles a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a mantenerse "alertas y preparados para lo que salga", así como a mostrar su lealtad con el Gobierno ante cualquier plan que atente contra la Constitución.





"Fuerza Armada, poder militar, alertas y preparados para lo que salga, cuando salga y donde salga, para defender la patria, la Constitución y el pueblo", expresó el jefe de Estado durante el acto de instalación del año judicial, en Caracas, al recordar las diversas tramas conspirativas que su Gobierno ha denunciado y por las que responsabiliza a la oposición.

Inhabilitación de María Corina Machado: Maduro tildó de "terroristas y extremistas" a los miembros de la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), con la que su Gobierno mantiene negociaciones, y los que acusó de estar implicados en las conspiraciones que, según la Fiscalía, incluían el asesinato del mandatario. En este sentido, reiteró que "nadie puede estar por encima de un país, de las leyes, de la Constitución".



Ante la inhabilitación de María Corina Machado, aseguró que ya era una decisión del Tribunal Supremo de Justicia y por ello era irrevocable, pues así estaba establecido en el Acuerdo de Barbados firmado con la oposición.



Maduro alegó que Estados Unidos sabía cuáles eran las pautas de ese acuerdo.



Sanciones: Durante este inicio del año judicial, uno de los puntos álgidos fue el tema de las sanciones estadounidenses. Esta semana, EE.UU. reimpuso sanciones a Minerven, la empresa de oro del Venezuela y amenazó que de no habilitar a Machado, en abril regresarían las sanciones a la industria petrolera.





“Yo les digo, ni sanciones, ni violencia, no podrán con nosotros, no podrán con un país, no podrán con Venezuela toda, dispuesta a trabajar, a crear, a avanzar, a luchar”, dijjo Maduro.



Relación con Ecuador: Maduro "lamentó" que su homólogo Daniel Noboa amenace a Venezuela. "Estás amenazando a Venezuela desde Ecuador, Noboa. No le abras las puertas de tu país al diablo, y te digo algo que es peor, piénsalo bien cuando te vas a meter con Venezuela. Mírame a los ojos, el que se mete con Venezuela se seca y te vas a secar, deja de meterte con nosotros".



Cárceles: Sobre este tema dijo que "ya tenemos adelantado un protocolo (...) para el uso masivo de los brazaletes electrónicos, para confinar en los hogares a quienes hayan incurrido en delitos menores o no violentos, sobre todo atendiendo a las mujeres que dejan solos a sus hijos mientras cumplen la pena".

Elecciones presidenciales: En su discurso, el mandatario venezolano aseguró que este año habría elecciones porque así lo ordenaba la Constitución.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS