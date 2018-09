Maduro extiende la censura de los medios a los portales informativos

A través de un oficio emitido por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) enviado a las operadoras de telefonía e internet en Venezuela, el Estado venezolano les prohibió la publicación de informaciones del portal de investigación 'Armando.info' sobre el ciudadano colombiano Alex Nain Saab, uno de los principales intermediarios del gobierno venezolano para la importación de alimentos de las cajas CLAP a través de sus empresas Group Grand Limited y Salva Foods.

Esta inusual notificación constituye una orden de censura derivada del Tribunal Undécimo de Juicio de Caracas, ante el cual Saab interpuso a fines del año pasado una demanda contra cuatro periodistas de ese portal de periodismo de investigación por difamación e injuria.



Roberto Deniz, reportero de toda la serie de investigación sobre las cajas CLAP y los editores Joseph Poliszuk, Alfredo Meza y Ewald Sharfenberg, se fueron de Venezuela, donde la justicia funciona como un brazo más de la “revolución bolivariana” para perseguir a sus detractores.



“Se trata de una decisión sin precedentes, en la que un órgano del Gobierno central, y no un tribunal, vela por una prohibición de mención de un ciudadano –además, extranjero- en medios electrónicos. La Conatel no regula a personas naturales ni hasta ahora había tocado las puertas de los domicilios de ningún periodista, para conminarlos a callar sobre un tema”, explican los periodistas del portal en una nota de prensa.

A pesar de la demada, 'Armando.info' continuó publicando reportajes sobre los negocios entre Saab y el gobierno venezolano, entre ellos la importación desde México de leche de pésima calidad –el portal ordenó estudios científicos sobre la calidad nutricional del producto- pagada muy por encima del precio internacional.



La trama de facturas de estos negocios, así como el registro de las empresas de Saab en paraísos fiscales son solo algunos de los datos aportados por las investigaciones del portal, que durante el último mes comenzó a sufrir también bloqueos selectivos para su acceso dentro de Venezuela. Sin embargo, el oficio de la Conatel es un paso más allá.



“Esto ha sido un proceso, esta es la misma gente que primero intentó ofrecernos ‘trabajo’, luego nos amenazaron por las redes sociales con nuestros datos personales, después hicieron la demanda y como seguimos publicando –ya fuera de Venezuela- hemos recibido ciberataques, bloqueos por parte de operadoras públicas y privadas”, explica a EL TIEMPO el jefe de redacción de 'Armando.info', Joseph Poliszuk. “Ahora apelan al “honor” de este empresario para lo que vemos como un acto de censura. Lo que quieren es que se deje de hablar del caso de los CLAP”.

Según las investigaciones del portal, Saab Morán ha recibido por lo menos 800 millones de dólares en contratos con el gobierno venezolano.



Sin embargo, no se trata de un negociante conocido en el entorno empresarial venezolano, no cuenta con oficina en Venezuela (en las facturas mostradas en el portal aparecen tres direcciones distintas, todas sin personal y aparentemente abandonadas) sus empresas no tienen página web y según señaló la fiscal exiliada Luisa Ortega Díaz, uno de sus socios sería el presidente venezolano Nicolás Maduro.



Esto último no ha sido mencionado o confirmado por el portal de periodismo de investigación.



Esta orden de censura, así como los bloqueos a 'Armando.info' son el último gran ataque del régimen venezolano contra la libertad de expresión en el país, que ahora se enfila a los portales informativos, pues son prácticamente el último reducto de prensa independiente que queda en Venezuela.



La ola de censura por internet comenzó con el portal de noticias 'El Pitazo', que ha sufrido dos bloqueos en los últimos ocho meses, reportados por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela y confirmados por el Open Observatory of Network Interference (OONI).



El IPYS ha monitoreado y corroborado que otras páginas de noticias como 'La Patilla', 'Crónica Uno', 'Runrun.es' y la versión digital de 'El Nacional' también han sufrido bloqueos en sus dominios.

En todos los casos, los usuarios tienen dificultades para acceder a las páginas –o total imposibilidad de hacerlo- a través de la compañía nacional de telefonía del país, CANTV, controlada por el Estado, así como los proveedores privados Movistar, Digitel y Movilnet.



La censura en Venezuela es una política implementada abiertamente desde el Estado venezolano, que además de centralizar la importación y escoger a quien le vende el papel periódico –lo que ha llevado al cierre de por lo menos 30 diarios regionales-, ha ordenado el cierre de 40 emisoras de radio, solo el año pasado, y desde el año 2002 ha incoado acciones judiciales contra al menos 40 periodistas.



Los abusos contra la prensa incluyen además las detenciones arbitrarias y por pocas horas de reporteros, fotógrafos y camarógrafos en coberturas de todo tipo, casi siempre con obligación de borrar las imágenes o el material grabado.



Solo esta semana y sin mayor explicación le fue confiscado el pasaporte al periodista Nelson Bocaranda y a su esposa, cuando salían de vacaciones, lo mismo que le ocurrió el año pasado al locutor venezolano César Miguel Rondón.



VALENTINA LARES MARTIZ

Corresponsal de EL TIEMPO

Caracas