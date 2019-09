Maduro insiste en que 'hay amenaza real de conflicto' con Colombia

En el primer día de los ejercicios militares ordenados por el régimen venezolano en la zona de frontera, el presidente Nicolás Maduro escaló aún más sus declaraciones en contra de Colombia.

Ante el llamado Consejo de Defensa de la Nación, en el que tienen asiento sus ministros y las cabezas de los aparatos de seguridad del régimen, Maduro anunció que a ese cuerpo le entregó la responsabilidad de manejar la que llamó "coyuntura de amenaza real de violencia, de conflicto armado y de ataque por parte del gobierno de Colombia".



Las declaraciones fueron emitidas a través de la cuenta oficial del líder chavista en Twitter en un video de 51 segundos. "He entregado como Jefe de Estado al Consejo de Defensa de la Nación, la conducción colectiva como máxima instancia del Estado de esta coyuntura de amenaza real de violencia", agrega la publicación.



Llegó el momento de defender la soberanía y la paz nacional, desplegando toda nuestra capacidad de defensa para desmontar las pretensiones de guerra que se nos quieren imponer. ¡Que nuestra Victoria sea la Paz! pic.twitter.com/hfgYEk5Vgp — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 10, 2019

Nicolás Maduro anunció el despliegue en la frontera de un sistema de misiles antiaéreo y ordenó ejercicios militares. Foto: Efe

Este mensaje de Nicolás Maduro es el segundo que hace durante este martes, luego de que entrara el vigencia el periodo que él mismo estableció para los ejercicios militares en la frontera, los cuales van hasta el próximo 28 de septiembre.



En una publicación anterior, Maduro aparece sobre un tanque con otras 11 personas que visten uniformes militares. Algunos de sus acompañantes tienen su puño en alto.



"A partir de hoy #10Sep comienzan los Ejercicios Militares Fronterizos “Soberanía y Paz 2019” para que juntos, en unión Cívico–Militar, despleguemos todos los sistemas defensivos que garanticen la Paz y la tranquilidad del pueblo venezolano", dice en el trino.



Hasta el momento, no se conocen imágenes de los anunciados ejercicios militares y solo se sabe de ellos a través de información publicada en las cuentas afectas al régimen.



Anoche, Maduro lanzó una nueva acusación contra el gobierno colombiano, a quien responsabilizó de intentar afectar sus sistemas militares.



Por el lado colombiano, el discurso se ha centrado en la "mesura", en no caer en las provocaciones pero en mantener una alerta máxima ante ejercicios de las fuerzas armadas venezolanas.



Fuentes del alto Gobierno consultadas por EL TIEMPO señalaron que en la tarde del pasado lunes, durante la reunión que se sostuvo en la Casa de Nariño con los altos mandos de las Fuerzas Militares y la Policía, no se adoptaron medidas extraordinarias, y que la vigilancia y control fronterizo se mantendrá como es la rutina.

REDACCIÓN INTERNACIONAL