Nicolás Maduro promete bloquear el ‘show’ de la ayuda humanitaria

El líder chavista Nicolás Maduro aseguró este viernes que no permitirá el “show” de la ayuda humanitaria, que comenzó a ser acopiada en la frontera de Colombia por solicitud del opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de países.

“Venezuela no va a permitir el show de la ayuda humanitaria falsa, porque nosotros no somos mendigos de nadie (...). Tenemos la capacidad de trabajo, de producción, para atender a 6 millones de hogares. El paquete es muy bonito por fuera, pero por dentro lleva veneno”, afirmó Maduro en rueda de prensa.



“Toda esa ayuda humanitaria agárrenla y se la dan al pueblo de Cúcuta, que tiene bastante necesidad”, agregó.

Reitero el llamado a la oposición venezolana para que actúen con sensatez y cordura. El camino de la locura que han tomado es incorrecto, está condenado al fracaso y solo le hace daño a Venezuela. Den un paso al frente por la Paz de la Patria. pic.twitter.com/P8l10tkdt8 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 8 de febrero de 2019

Según Maduro, la “emergencia humanitaria” es “fabricada desde Washington” para “intervenir” Venezuela. “Si vienen tropas estadounidenses en Colombia, que se queden” allí, advirtió, al señalar que nunca entrarán al país aunque sean un millón o dos millones.



Una decena de vehículos cargados de medicinas y alimentos llegaron el jueves a Cúcuta, donde fue instalado un centro de acopio cerca del puente internacional Tienditas, bloqueado por los militares venezolanos con dos contenedores y parte de un camión cisterna.

Maduro alega que en Venezuela no hay ninguna crisis humanitaria y culpa de la carestía a las sanciones impuestas por EE. UU., que congeló cuentas y activos al gobierno, y embargará la compra de petróleo venezolano a partir del 28 de abril. “Liberen el dinero que nos tienen bloqueado y secuestrado. Es un juego macabro: los apretamos por el cuello y les hacemos pedir migajas”, dijo el líder chavista.



Por su parte, Guaidó afirmó este viernes que si el régimen de Maduro se opone al ingreso de medicinas y alimentos donados por otros países, una red de voluntarios irá a las fronteras para abrir ese “canal humanitario”.



Además, el presidente encargado anunció que este sábado arrancará la “organización del más noble movimiento”, en alusión a una red de voluntarios que deseen trabajar gratis en la distribución de fármacos y comida.



En una entrevista con la AFP, el líder opositor no descartó autorizar una intervención militar de EE. UU. o una fuerza extranjera en Venezuela, de ser necesario. “Nosotros haremos todo lo posible. Esto es un tema obviamente muy polémico, pero haciendo uso de nuestra soberanía, el ejercicio de nuestras competencias, haremos lo necesario”, respondió Guaidó a la pregunta de si haría uso de las facultades como jefe del Parlamento y presidente encargado para autorizar eventualmente una intervención militar.

Ciudadanos venezolanos en Cúcuta (Colombia) piden que comiencen a repartir la ayuda humanitaria. Foto: Bloomberg

Este viernes, durante una rueda de prensa, delegados de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres de Colombia (UNGRD), de la embajada de EE. UU. y del gobierno interino de Guaidó precisaron que el traslado de los alimentos y medicamentos que llegaron a Cúcuta se adelantará en los próximos días, de manera pacífica y a través de los puestos limítrofes autorizados.



“Es importante resaltar que, aunque contamos con la seguridad militar y policial, esto se trata de una operación eminentemente humanitaria, que se está dando entre EE. UU., Colombia y el gobierno interino de Juan Guaidó”, indicó Eduardo José González, director de la UNGRD. Asimismo, el funcionario aseguró que los planes de contingencia se mantienen activos para paliar la crisis humanitaria, desatada por la calamitosa situación económica y política de Venezuela.



González insistió en que estas donaciones se distribuirán de tal manera que sirvan para alimentar a una familia compuesta por cinco personas, durante un periodo de siete días.



Lester Toledo, delegado del gobierno de Guaidó, aseguró que aún no han precisado las fechas del envío de estas ayudas, y que espera una manifestación civil para romper el cerco de Maduro. “Sabemos cómo vamos a pasar estas ayudas, que será con el respaldo de la inmensa mayoría del pueblo venezolano, el río de gente que va a hacer que esto llegue (...) Y los militares van a actuar bajo el liderazgo del presidente Guaidó”, indicó el diputado de la oposición venezolana.



El embajador de EE. UU. en Colombia, Kevin Whitaker, instó a los militares venezolanos para que cooperen en la habilitación de un corredor por la zona limítrofe, por donde se adelante el traslado de estas ayudas humanitarias. “Esto se trata de una campaña humanitaria, con base moral y ética”, aseveró.



Por su parte, el secretario de Estado de Puerto Rico, Luis Rivera, se retractó el jueves en la noche, en una entrevista con CNN, después de que dijo que sí había salido un cargamento de San Juan que ya había llegado a Venezuela. “Nos excusamos por las confusiones (...) No era un vuelo directo. Nuestra intención no fue causar ansiedad ni confusión”.



Cúcuta / EL TIEMPO con AFP y Reuters