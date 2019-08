Maduro denunciará en la ONU la 'amenaza ilegal' de Trump de bloqueo 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el viernes que su gobierno denunciará ante la ONU lo que considera fue una "amenaza ilegal" de su par estadounidense Donald Trump, que indicó estaba considerando imponer un bloqueo al país sudamericano.

"¡A Venezuela no la bloquea nadie!", zanjó el mandatario en una transmisión obligatoria de radio y televisión. "Este mar Caribe es de Venezuela".



Trump, que no reconoce a Maduro como presidente, señaló el jueves que estaba considerando un bloqueo a Venezuela, sin dar más detalles.



"He dado instrucciones al embajador en la Organización de las Naciones Unidas, Samuel Moncada, para que denuncie hoy ante el Consejo de Seguridad esta amenaza ilegal y criminal de Donald Trump un bloqueo naval y una cuarentena contra Venezuela", señaló Maduro.



"No podrán con Venezuela, los mares de Venezuela serán libres, soberanos e independientes y los navegaremos como nosotros decidamos", siguió.

Trump se pronunció sobre el tema al ser consultado por un periodista en la Casa Blanca sobre el apoyo que recibe Maduro de Moscú, Pekín y Teherán.



"¿Está considerando un bloqueo o cuarentena de Venezuela dado el grado de involucramiento de Rusia, China e Irán?", le preguntó el periodista. "Sí, lo estoy", se limitó a responder el presidente.



Estados Unidos encabeza la presión internacional para propiciar la salida de Maduro, cuyo segundo mandato iniciado en enero considera resultado de elecciones fraudulentas.



Trump fue el primero en reconocer como mandatario interino de Venezuela al jefe del Parlamento controlado por la oposición, Juan Guaidó.



Pero seis meses después de que Guaidó se declarara presidente encargado, Maduro sigue aferrado al poder con apoyo en particular de los militares, Rusia y China.



AFP​