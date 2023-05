El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó y calificó este lunes como un "robo" la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de no tomar "medidas coercitivas" para bloquear la subasta o un acuerdo negociado sobre las acciones de PDV Holding, empresa tenedora de Citgo, filial de la estatal petrolera Pdvsa.



(Lea además: Cumbre en Bogotá no fue victoria para Maduro, dice oposición de Venezuela)



"Yo quiero decir a nombre de todo el pueblo de venezuela, que nosotros rechazamos y repudiamos indignados el robo de la empresa Citgo por parte del Gobierno de EE.UU. y por parte de la Plataforma Unitaria de Venezuela", indicó el mandatario en un acto público en Caracas por el Día Internacional del Trabajador.

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció este lunes que no tomará "medidas coercitivas" para bloquear la subasta o un acuerdo negociado sobre las acciones de PDV Holding, empresa tenedora de Citgo, filial de PDVSA en suelo estadounidense.



En un comunicado, el Tesoro precisó que no tomará medidas contra "ninguna persona o entidad por participar, facilitar o cumplir los pasos preliminares" establecidos por un Tribunal de Delaware (EE.UU.) para la venta de las acciones o por tomar parte en las transacciones necesarias para ese fin. Ante esta decisión, el presidente Maduro afirmó que el Departamento del Tesoro tomó una decisión "indigna".



"Esta decisión del Gobierno de Estados Unidos es una burla y es una bofetada a la conferencia internacional convocada en Bogotá y a la petición casi unánime de levantar las sanciones sobre Venezuela", añadió Maduro.



El juez de Delaware (EE.UU.) Leonard Stark autorizó en enero de 2021 que se procediera con la venta de las acciones de Citgo para indemnizar a la minera canadiense Crystallex por la nacionalización, hace más de una década, de un yacimiento de oro operado por la minera en Venezuela.



En octubre de 2022, el mismo magistrado aprobó un calendario para la subasta de las acciones de la empresa tenedora de Citgo. A pesar de esa decisión, y debido a las sanciones impuestas por EE.UU. a Venezuela, no se podía proceder a la venta sin antes contar con un permiso de la Oficina de Control de Activos (OFAC, en inglés) del Departamento de Tesoro.



El cronograma estipuló un periodo de seis meses, hasta este abril, para consultar con la OFAC el procedimiento. El Tesoro reconoció este lunes que, tal y como se indicó en el caso Crystallex, tendrá que emitir una licencia adicional en el futuro antes de ejecutar cualquier venta tras evaluar la identidad del comprador potencial.



No obstante, anticipó que la OFAC tiene "la intención de implementar una política de concesión de licencias favorable para dichas solicitudes". De acuerdo con la orden judicial, Citgo está valorada en unos 12.000 millones de dólares y la deuda con Crystallex es de 970 millones.

EFE