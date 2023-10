Maduro crea un consejo para la paz que estará encabezado por Diosdado Cabello

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este miércoles la creación de un consejo especial nacional y de unidades populares en todo el territorio para combatir los "planes contra la paz" que, reiteró, organiza la "extrema derecha".



Durante una reunión con el alto mando político y militar, transmitida por el canal estatal VTV, Maduro explicó que el Consejo Especial para la Paz estará encabezado por el considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, y "será la instancia nacional articuladora, constructora y dirigente de las Unidades Populares para la Paz, las Upaz".

"Llamo a toda Venezuela a defender la paz pero, en particular, llamo a nuestro pueblo a organizarse de manera superior para defender la paz. Hay planes contra la paz del pueblo, hay planes para convertir el odio en violencia y no lo vamos a permitir, no lo podemos permitir", dijo el mandatario.



Este nuevo consejo, prosiguió, tendrá también un "equipo base" conformado por el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, y las autoridades de los principales organismos de seguridad policial y militar del país.



Agregó que las unidades populares para la paz, que serán parte de esta instancia, se conformarán "en las 46.542 comunidades del país", por lo que pidió a sus seguidores organizados en todo el territorio crear estos grupos que se activarán desde este mismo miércoles.



Creado en Venezuela el Consejo Especial por la Paz, instancia nacional, articuladora, constructora y dirigente de las UPPA y estará conformado por un núcleo y equipo fundamental que tendrá como Jefe y Coordinador al diputado, Diosdado Cabello Rondón. pic.twitter.com/rlAZwpwESs — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) October 5, 2023



"Esto va a dar grandes resultados para la paz, la tranquilidad, el funcionamiento de la sociedad, para desarticular cualquier plan. Ya basta de planes perversos, ya basta de odio, ya basta de venganza, basta de planes encubiertos para llenar de violencia a Venezuela", aseveró.



El pasado 11 de agosto, Maduro pidió a los militares mantener la "guardia en alto" para defender la paz y la estabilidad en el país, un llamamiento que el mandatario ha reiterado varias veces recientemente, debido a supuestas amenazas contra la tranquilidad política.



El Gobierno denuncia constantemente supuestos planes de la oposición para desestabilizar el país, algunos de los cuales son procesados por la Justicia y, eventualmente, se saldan con detenciones de personas que luego pasan a ser consideradas presos políticos.



Durante la década que lleva Maduro en el poder, Venezuela ha vivido varias oleadas de protestas antigubernamentales, tildadas como "guarimbas" por el Ejecutivo, algunas de las cuales dejaron decenas de muertos, especialmente en los años 2014, 2017 y 2019, cuando la crispación política fue mayor.

EFE