Maduro bloquea visita de la CIDH a Venezuela

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "lamentó" este martes que el gobierno de Venezuela negara el ingreso al país a su delegación e informó que se reunirá con organizaciones de la sociedad civil en la frontera con Colombia.

Copa Airlines impidió el abordaje de la delegación de la #CIDH a la puerta del avión en Panamá. Todos con los bording pass en las manos. Informaron que recibieron instrucciones del régimen de #Venezuela de que no estábamos autorizados a ingresar al país. pic.twitter.com/a4CQ1z3vTu — CIDH - IACHR (@CIDH) February 4, 2020

"La delegación de la CIDH tenía previsto observar en el terreno la situación de los derechos humanos en el país", dijo la CIDH, un ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), que indicó que "se encontrará con las víctimas" en la frontera entre Colombia y Venezuela.



En su cuenta de Twitter, la Comisión informó que cuando iban a abordar el avión en Panamá rumbo a Caracas, la gente de Copa Airlines impidió el abordaje, pues "Informaron que recibieron instrucciones del régimen de Venezuela de que no estaban autorizados para ingresar al país".



Según la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño se dirigirán a Cúcuta. "Tenemos un plan B, irnos por Bogotá para llegar a la frontera en Cúcuta. Hemos convocado que la gente llegue y que ahí los podamos atender, escucharles", dijo.

​

La misión de la CIDH intentaba visitar Venezuela luego de 17 años para reunirse con víctimas de abusos pese a la negativa del Gobierno de Nicolás Maduro, que ha dejado claro que "en ningún momento" ha invitado a la Comisión.

Informaron que recibieron instrucciones del régimen de Venezuela de que no estaban autorizados para ingresar al país. FACEBOOK

TWITTER

El programa de la CIDH contemplaba reuniones con autoridades de la Asamblea Nacional y legisladores beneficiarios de medidas cautelares, así como con refugiados y asilados en sedes diplomáticas, familiares de civiles y militares privados de libertad, obispos y representantes de misiones diplomáticas y de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.



La agenda establecía visitas a un centro de detención, a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), y a hospitales e instituciones de salud.



El gobierno de Nicolás Maduro negó que el viaje a Venezuela, que la CIDH había comunicado inicialmente que realizaría del 3 al 7 de febrero, cuente con su aval, recalcando que el país dejó de ser un estado parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) el 27 de abril de 2019.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no ha invitado o aceptado visita de delegación alguna de la CIDH. La visita anunciada en medios NO está autorizada. FACEBOOK

TWITTER

"El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no ha invitado o aceptado visita de delegación alguna de la CIDH. La visita anunciada en medios NO está autorizada", dijo el canciller Jorge Arreaza el viernes en Twitter.



Diosdado Cabello, número dos del oficialismo venezolano, volvió a desestimar el pasado lunes la anunciada visita.



"La OEA para nosotros no existe. Ni siquiera llega a ser un organismo confiable para nada. Ellos andan alborotando, buscando lo mediático a ver cómo hacen", dijo en rueda de prensa. "Puede venir si quiere la corte celestial y no nos da ni frío ni calor".



Panamá y Washington (AFP, Efe)