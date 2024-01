Maduro asegura que acuerdos con la oposición 'están heridos de muerte'

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este jueves que los acuerdos firmados entre el Gobierno y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en Barbados "están heridos de muerte", luego de que la Fiscalía develase planes conspirativos que incluían su asesinato.



(Lea además: Nuevos desencuentros entre Caracas y Washington ponen en riesgo las negociaciones)



"Hoy, los acuerdos de Barbados están heridos de muerte, los declaro en terapia intensiva, los apuñalearon, los patearon", dijo Maduro, durante un encuentro con alcaldes y gobernadores, en referencia a lo acordado en octubre con la oposición, cuando las partes suscribieron un pacto para "la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos".

No obstante, el mandatario abogó por "salvar los acuerdos de Barbados y empujar a través del diálogo grandes acuerdos de consensos nacionales de verdad, cara a cara, sin cartas escondidas, sin planes macabros".



El jefe de la delegación chavista en las negociaciones con la oposición, Jorge Rodríguez, también dijo este jueves que el acuerdo firmado con la oposición está en peligro.



(Lea además: ¿Quién es Lorent Saleh, el venezolano al que Colombia debe pagarle una indemnización?)



También hoy, representantes de la Unión Europea (UE) reiteraron al Gobierno venezolano su "respaldo firme" a la implementación de los acuerdos de Barbados.



En las últimas semanas, tanto el Gobierno como la oposición que forma parte de la PUD se han acusado mutuamente de violar lo pactado en Barbados, y de promover acciones violentas para obstaculizar las elecciones presidenciales, previstas para el segundo semestre de 2024. ​

"No hay forma" de que María Corina Machado sea candidata

El jefe de la delegación chavista en las negociaciones con la oposición, Jorge Rodríguez, aseguró este jueves que "no hay forma" de que la exdiputada María Corina Machado, elegida en primarias como candidata presidencial de la de la principal coalición opositora, pueda participar en la contienda electoral prevista para el segundo semestre de 2024.



(Le puede interesar: Fuerza Armada de Venezuela vincula a la oposición con planes para asesinar a Maduro)

Facebook Twitter Linkedin

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Foto: AFP



"No hay forma de que esta mujer sea candidata a nada en ninguna elección en la República Bolivariana de Venezuela", dijo el también presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría chavista, durante un debate legislativo.



Sobre la exdiputada pesa una inhabilitación dictada por la Contraloría que le impide ocupar cargos públicos de elección popular hasta 2030, una medida que espera le sea levantada a través de un mecanismo acordado entre el chavismo y la oposición para la revisión de este tipo de casos.



Rodríguez insistió en que las elecciones presidenciales, cuya fecha aún no ha sido anunciada, se celebrarán "con sanciones o sin sanciones, con oposiciones o sin oposiciones" y con observación internacional o sin ella.



"En 2024 habrá elecciones presidenciales porque eso es lo que establece la Constitución (...) y elegiremos al Presidente de la República o a la Presidenta de la República y se nos irá la vida en defender el derecho que tiene este pueblo para elegir presidente en paz, en democracia, con el mejor sistema electoral del mundo entero", aseveró.



Durante su discurso, Rodríguez también dijo que el jefe de Estado, Nicolás Maduro, será el candidato del chavismo y que "va a ganar" los comicios, si bien el mandatario se ha negado a confirmar si competirá por un tercer mandato, al considerar "muy prematuro" definir este asunto.

EFE