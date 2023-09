Nicolás Maduro afirmó este miércoles, por primera vez y con una consigna, que no está dispuesto a darle luz verde a los líderes de oposición con inhabilitaciones políticas para que participen en la elección del próximo año.



"Solamente les digo, muy suavecito: no te vistas que no vas", manifestó el oficialista durante un acto en el estado Vargas.



Así, se unió a una consigna promovida por Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, que asegura que "el que va" a la presidencial y "ganará" es Maduro.

Maduro se refirió a las inhabilitaciones políticas de los candidatos de oposición luego de que José Manuel Suárez, alcalde del municipio Vargas, aseguró que "la derecha nunca se ha visto en una comunidad ni ha dado respuestas al pueblo".



A lo que respondió Maduro: "Ellos solo aparecen cuando vienen elecciones. Entonces ‘sí aparezco, aquí estoy yo, yo soy la más linda, la salvadora, aquí estoy yo’, ‘yo soy el más lindo, yo soy el salvador’. Ni salvadora ni salvador, aquí el único poder es el pueblo organizado en la calle".



El funcionario local aseguró que los venezolanos "están claros" de que los dirigentes de oposición solo "montan un show mediático" cuando se acerca una contienda electoral.

