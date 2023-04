El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que fue el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, quien financió el viaje de Juan Guaidó a Colombia, el cual fue anunciado a través de su Twitter.



“Nefasto personaje llamado Jimmy Story, que tanto daño le ha hecho a la relación entre Estados Unidos y Venezuela y tanto daño le ha hecho a Venezuela y a la oposición también así”, dijo Maduro en su programa televisivo.

“El procónsul se cree dueño de Venezuela y actúa como dueño de la oposición da órdenes. No tengo dudas que la visita intemperante, intempestiva, abrupta, abusiva e imbécil de Juan Guaidó a Bogotá, quien pagó los pasajes y está detrás de eso es Jimmy Story. No tengo duda porque allí”, sentenció Maduro.



Más temprano el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello dijo: "Lo que ocurrió es que su propio partido le quitó la candidatura y tuvo que buscar la manera de huir, el partido decidió que no sería candidato, abandonó a su gente. Que Colombia diga que no está invitado, es que no está invitado, esta haciendo honor de lo que estaba planificado".

Condiciona el diálogo

Aunque deseó éxito a la conferencia de este martes y al presidente Gustavo Petro, Maduro condicionó nuevamente el diálogo con la oposición pidiendo no solo el levantamiento de sanciones sino que se suspenda la investigación en su contra en la Corte Penal Internacional (CPI).



Jorge Rodríguez, jefe de la delegación negociadora por el oficialismo, reiteró las exigencias.



“La primera es el levantamiento de todas las sanciones ilegales, las medidas coercitivas unilaterales, ilegítimas, ilegales, que desde el año 2015 se han impuesto en contra de Venezuela, casi un número que se acerca a las 1000 sanciones en contra de nuestra economía, de nuestro petróleo”, dijo en el programa de Maduro.



Que “el dinero de Venezuela que está robado, que está ilegalmente retenido, que está secuestrado, el oro de Venezuela, que está ilegalmente retenido en Inglaterra, los dineros que están en bancos europeos, las utilidades de CITGO, tienen que ser devueltas por completo a quien le pertenece, que es al pueblo de Venezuela”.



Rodríguez también pidió “que las políticas de lawfare, las políticas de ataque a través de aventuras en tribunales de Estados Unidos o a través de la Corte Penal internacional, se detenga, porque afecta directamente a nuestros líderes más importantes”.



También pidió la liberación del empresario colombiano Álex Saab, preso en Estados Unidos y acusado de ser testaferro de Maduro.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

