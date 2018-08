Inicia último censo para acceder a gasolina subsidiada en Venezuela

El Gobierno venezolano inició este miércoles el último censo nacional que dejará a los no inscritos sin el subsidio en el costo de la gasolina, un combustible que empezará a venderse a precio internacional por decisión del jefe de Estado, Nicolás Maduro.

La estatal Agencia Venezolana de Noticias (AVN) informó que esta jornada se extenderá hasta el viernes en los 335 municipios, en tanto que habrá un mayor número de puntos de registro en las seis ciudades más pobladas del país: Caracas, Maracaibo, Valencia, Maracay, Barquisimeto y La Guaira.



"El propósito de este censo se centra en el subsidio del precio de la gasolina a dueños de vehículos automotores a través del Carnet de la Patria y el Sistema Patria y determinar el parque automotor de la nación", reitera AVN en su nota.



El llamado Carné de la Patria es otro censo gubernamental creado el año pasado y en el que se han inscrito más de 17 millones de personas (cerca de la mitad de la población nacional), según datos del oficialismo.

Se trata una tarjeta con código QR que ha sido criticada por la oposición que considera que este es un método para chantajear a la población que desea obtener o mantener los beneficios de algún programa social estatal como por ejemplo la venta de alimentos subsidiados y ahora la gasolina.



Maduro anunció esta semana su decisión "tajante" de abrir una última oportunidad para registrarse en el censo y merecer el subsidio, aunque no adelantó fechas de cuándo entrarán en vigor los nuevos precios. El precio promedio del litro de gasolina en Colombia (cerca de 1 dólar) es suficiente en Venezuela para llenar los tanques de unos 700 vehículos medianos.



Opositores y sindicatos de transportistas de Venezuela han rechazado el registro de vehículos, una medida que según el Gobierno busca controlar el "derroche", por considerar que impondrá un "racionamiento de gasolina". Las agrupaciones opositoras pidieron a la ciudadanía "no ser parte" de este nuevo censo que consideran discriminatorio. El ministro de Transporte, Hipólito Abreu, emplazó vía Twitter a participar en el "cierre del censo" y remarcó que no habrá prórrogas.



EFE