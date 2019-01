El deterioro en los servicios básicos que aqueja a los venezolanos

Un profesor universitario en Venezuela, dependiendo de su cargo, puede ganar un poco menos de 6 o 7 dólares, según cuenta Antonio de Lisio, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, de 62 años, y Presidente del Instituto Venezolano de Estudios Sociales.

La universidad en la que Antonio trabaja no está recibiendo los fondos suficientes para el mantenimiento del plantel educativo que actualmente enfrenta una difícil situación para la enseñanza universitaria. Muchos estudiantes no tienen el dinero para el transporte público o para comer, por lo que hay una alta deserción estudiantil



No obstante, profesores y estudiantes, a pesar de la crisis que vive el país vecino, intentan continuar con sus actividades académicas.



“La semana pasada, por ejemplo, como muchas del 2018, hubo paros después de que el gobierno decretara el aumento salarial, ya que en la universidad no recibieron el pago en los días pactados y además no se ha actualizado (el tope) con las nuevas alzas", contó de Lisio.



Cuando Antonio recibió su dinero, la comida que solía comprar a tres mil bolívares luego de unos pocos días ya había subido a nueve mil, como consecuencia de la inestabilidad de los precios en ese país.



Al igual que muchos venezolanos, Antonio de Liso salió a las calles para los eventos organizados entorno a la celebración de este miércoles, 23 de enero. “En un acto muy emotivo presenciamos cuando el presidente de la Asamblea levantó la mano para juramentar y asumir las responsabilidades del ejecutivo para la transición democrática en Venezuela”.



El académico está dedicado a asesorar estudiante en sus tesis doctorales y a sus labores como profesor investigador. Sus áreas de interés se han centrado en la relación del medio ambiente y el desarrollo en su país.

Las calles de Caracas están llenas de niños que corren, se ríen, se bañan en ríos sucios, buscan comida en la basura y también consumen drogas. Foto: Miguel Gutiérrez / EFE

Desde su experiencia académica, Antonio de Liso advierte que los servicios básicos de agua, saneamiento y de electricidad han presentado un deterioro debido a la falta de mantenimiento como consecuencia de la crisis.



“Hay sectores de la ciudad donde no se recogen los residuos sólidos; la planta de tratamiento de Caracas está colapsada”, agrega el académico.



De hecho, por la falta de agua en algunas comunidades venezolanas empezaron a aparecer nuevas enfermedades que se creían erradicadas. La Fundación Agua Clara de Venezuela publicó a finales del año pasado un informe titulado ‘Emergencia humanitaria compleja en Venezuela: Derecho al agua’.



“El desmantelamiento de toda la estructura institucional y física del sector compromete la calidad de las fuentes de abastecimiento, los procesos de tratamiento y la potabilización de las aguas”, consigna el informe.



Además, en línea con las palabras del profesor de la Universidad Central de Venezuela, la fundación alerta que a la fecha de corte del informe, el 82 por ciento de la población no recibe agua de manera continua, la falta de mantenimiento de las redes de distribución de agua provoca pérdidas de 5.400 litros por segundo de agua ya trata y que el 75 por ciento de los centros de atención de salud pública no reciben este líquido de forma continua.



“Cuando uno habla de crisis ambiental por el suministro de agua, también me refiero a que aparecen enfermedades que habían sido extirpadas (en el pasado)”, agrega.

En Venezuela, en palabras de este académico, se habla se de una crisis ambiental generalizada en todos los aspectos que miden la calidad de vida del ser humano.Redacción APP